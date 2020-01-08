ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий и решили зарабатывать самостоятельно

09.01.2020 10:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских привилегий и перестать считаться «высокопоставленными» членами монаршей семьи. 

Об этом супруги сообщили на своей странице в Instagram. Герцоги сообщили, что это решение было принято спустя долгие месяцы размышлений и дискуссий. 

Принц Гарри и Меган Маркл решили начать новую прогрессивную роль в институте монархии с этого года. 

Супруги заявили, что намерены работать, чтобы быть финансово независимыми. Однако пара будет полностью поддерживать королеву. 

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий и решили зарабатывать самостоятельно
Фото: instagram.com/sussexroyal  

Гарри и Меган планируют жить на две страны – Великобританию и США.  

«Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына в уважении к королевской традиции, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе нашей жизни, среди которой запуск нашей новой благотворительной организации. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми подробностями, потому что мы продолжаем сотрудничать с королевой, принцем Уэльским, герцогом Кембриджским и всеми соответствующими сторонами. Примите нашу глубокую благодарность за вашу постоянную поддержку».  

Пост собрал более 1,3 миллиона лайков.   

Копия принца Гарри в детстве. Посмотрите, как сын Меган Маркл похож на отца (читать далее).  

Люди в материале: Меган Маркл, Принц Гарри
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских привилегий и перестать считаться «высокопоставленными» членами монаршей...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций до 500 в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика