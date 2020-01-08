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Присуждены 5 премий «За духовное возрождение» и 10 специальных премий Президента Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главным событием в нашей стране обещает стать церемония награждения лауреатов премии «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её удостоены лучшие из лучших: духовенство, педагоги и врачи, историки и спортсмены, культурные и общественные деятели.
Среди лауреатов – коллектив Брестского областного краеведческого музея, который ратует за сохранение национального культурного достояния. Как результат – создание обновленной экспозиции в филиале музея.
Александр Корецкий, старший научный сотрудник археологического музея «Берестье»:
По итогам года присуждены и 10 специальных премий Президента. В этот раз, в числе прочих, высокую оценку получили сотрудники музея «Витебский центр современного искусства». Коллектив награжден за создание экспозиции музея истории Витебского народного художественного училища и проведение масштабных выставочных проектов.
Максим Маркевич, заведующий филиалом «Витебское народное художественное училище»:
Торжественная церемония вручения престижных наград состоится 9 января во Дворце Республики.
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Новости Беларуси. Главным событием в нашей стране обещает стать церемония награждения лауреатов премии «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости...
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