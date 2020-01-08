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Продано! За часы от Лукашенко заплатили 1600 евро

09.01.2020 10:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Часы, которые Сергей Пархоменко выставил на аукцион в первый день года, были подарены ему главой Беларуси в 1997 году. Журналист утверждал, что никогда их не носил.
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Напомним, стартовая цена часов была всего 5 тыс. российских рублей, но постепенно поднялась до 110 тысяч рублей (почти 1,6 тыс. евро).

Вырученные деньги журналист планирует направить на поддержку сообщества «Диссернет», целью которого является противодействие злоупотреблениям и  подлогам в области научной и образовательной деятельности в России.

Сергей Пархоменко ведет программу «Суть событий» на «Эхе Москвы». Ранее работал  в журнале «Итоги», «Независимой газете», возглавлял книжные издательства.  
 
 
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Часы, которые Сергей Пархоменко выставил на аукцион в первый день года, были подарены ему главой Беларуси в 1997 году. Журналист утверждал, что никогда их не носил.
 
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