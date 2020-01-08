В Минске открыли остановку, посвященную ВДВ. Но на ней изображены американские десантники

Источник материала: Tut.by

Мы ранее рассказывали, что у десантников в Минске, похоже, появилась собственная остановка: в районе улицы Лобанка поставили необычный остановочный навес, который венчает фигура самолета, а внутри конструкции повесили табличку с цитатой про десант. Но пользователи Сети обратили внимание, что в качестве фона для рисунка таблички использовали фигуры военнослужащих ВДВ США и американские вертолеты.



Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Еще в конце декабря в районе улицы Лобанка в Минске появилась остановка, посвященная ВДВ. Сооружение венчает самолет, похожий на Ил-76, который действительно состоял и состоит на вооружении ВДВ. А вот с надписью на стене остановки есть некоторые сложности.



Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

«Тот, кто носит или носил десантные погоны с голубыми эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова „Я — десантник“» — гласит надпись. Это реальная цитата отца десантных войск СССР Василия Маргелова, «дяди Васи». Однако фон надписи слегка смущает.

Несмотря на то, что деталей на изображении не видно, на нем точно не десантники СССР. Силуэт вертолета позволяет опознать в нем американский UH-1 Iroquois, больше известный как «Хьюи» — один из самых массовых боевых вертолетов США, ставший символом войны во Вьетнаме. Атака этих вертолетов под мелодию Рихарда Вагнера «Полет валькирий» в фильме «Апокалипсис сегодня » стала культовой в военном кино.

Прочие элементы снаряжения и вооружения десантников также позволяют однозначно идентифицировать их как американских военных — каски имеют характерные отогнутые поля, как M1 (основной шлем в армии США до 1985 года). Советские каски таких полей не имели. Второй слева боец носит оружие, больше всего похожее на карабин M1, стоявший на вооружении американской армии со времен Второй мировой.

К сожалению, мы не смогли оперативно узнать, кто ответственен за оригинальный дизайн. Но в публикации «Минск-Новости» отмечается , что деньги на реконструкцию выделены администрацией Фрунзенского района.