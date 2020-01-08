|
В Минске открыли остановку, посвященную ВДВ. Но на ней изображены американские десантники
Источник материала: Tut.by
Мы ранее рассказывали, что у десантников в Минске, похоже, появилась собственная остановка: в районе улицы Лобанка поставили необычный остановочный навес, который венчает фигура самолета, а внутри конструкции повесили табличку с цитатой про десант. Но пользователи Сети
Еще в конце декабря в районе улицы Лобанка в Минске
«Тот, кто носит или носил десантные погоны с голубыми эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова „Я — десантник“» — гласит надпись. Это реальная цитата отца десантных войск СССР Василия Маргелова, «дяди Васи». Однако фон надписи слегка смущает.
Несмотря на то, что деталей на изображении не видно, на нем точно не десантники СССР. Силуэт вертолета позволяет опознать в нем американский UH-1 Iroquois, больше известный как «Хьюи» — один из самых массовых боевых вертолетов США, ставший символом войны во Вьетнаме. Атака этих вертолетов под мелодию Рихарда Вагнера «Полет валькирий» в фильме
Прочие элементы снаряжения и вооружения десантников также позволяют однозначно идентифицировать их как американских военных — каски имеют характерные отогнутые поля, как M1 (основной шлем в армии США до 1985 года). Советские каски таких полей не имели. Второй слева боец носит оружие, больше всего похожее на карабин M1, стоявший на вооружении американской армии со времен Второй мировой.
К сожалению, мы не смогли оперативно узнать, кто ответственен за оригинальный дизайн. Но в публикации «Минск-Новости»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цитата на рисунке принадлежит «отцу ВДВ» Василию Маргелову, а вот с самим изображением что-то не так.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)