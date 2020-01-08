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Гол дня. Игрок «Реала» забил прямым ударом с углового

09.01.2020 11:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суперкубок Испании в этом году впервые организован в Саудовской Аравии и в формате «финала четырёх». В первом из его полуфиналов «Реал» одолел «Валенсию» со счетом 3:1.

«Реал» забил гол уже на 15-й минуте. Да еще какой! Тони Кроос послал мяч в сетку ворот «Валенсии» прямым ударом с углового. Ошибку допустил голкипер Хауме Доменек, покинув ворота и потеряв контроль над полем.

В воскресенье «Реал» ждет сражение за трофей. Соперник команды станет известен сегодня после полуфинала между «Барселоной» и «Атлетико».

 
 
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Реал" переиграл «Валенсию» в полуфинале.
 
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