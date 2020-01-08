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"Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций до 500 в 2021 году

09.01.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Государственное производственное объединение "Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций до 500 по стране в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций до 500 в 2021 году

Компания активно развивает сеть ЭЗС. В 2020 году в Минске планируется установить около 150 таких станций. В минувшем году в столице введены в строй 54 зарядки для электромобилей. Значительная часть из них установлена возле объектов притяжения и массового пребывания людей - паркингов, отелей, торговых и бизнес-центров, спорткомплексов. Сейчас в Минске действуют 85 ЭЗС.

Как уточнили на предприятии, акцент сделан на оказание комплекса услуг: на современных автозаправках сети создан также максимум условий для отдыха клиентов и обслуживания авто.

Компания "Белоруснефть" - национальный оператор по созданию и развитию сети электрозарядных станций в Беларуси. В 2019 число ЭЗС в республике увеличилось до 250.

 
Теги: Минск
 
 
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  Государственное производственное объединение "Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций до 500 по стране в 2021 году, сообщили...
 
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