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"Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций до 500 в 2021 году
09.01.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Государственное производственное объединение "Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций до 500 по стране в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Компания активно развивает сеть ЭЗС. В 2020 году в Минске планируется установить около 150 таких станций. В минувшем году в столице введены в строй 54 зарядки для электромобилей. Значительная часть из них установлена возле объектов притяжения и массового пребывания людей - паркингов, отелей, торговых и бизнес-центров, спорткомплексов. Сейчас в Минске действуют 85 ЭЗС.
Как уточнили на предприятии, акцент сделан на оказание комплекса услуг: на современных автозаправках сети создан также максимум условий для отдыха клиентов и обслуживания авто.
Компания "Белоруснефть" - национальный оператор по созданию и развитию сети электрозарядных станций в Беларуси. В 2019 число ЭЗС в республике увеличилось до 250.
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Государственное производственное объединение "Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций до 500 по стране в 2021 году, сообщили...
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