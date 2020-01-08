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Туристов предупреждают об опасности при посещении Израиля

09.01.2020 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Туристическая индустрия Израиля и иностранные туристы находится в большой опасности: Иран угрожает атаковать популярные у туристов города Тель-Авив и Хайфа, если США нанесут удар по Ирану в ответ на иранское возмездие за смерть генерала Кассема Солеймани.



«Если США предпримут какие-либо действия после нашего военного ответа, мы сравняем Тель-Авив и Хайфу с землей», - цитирует CNN г-на Мохсена Резайе, секретаря Совета целесообразности Ирана и бывшего командира КСИР (Корпус Стражей Исламской Революции).

Тель-Авив является фактической столицей Израиля, а Хайфа - третьим по величине городом Израиля после Иерусалима и Тель-Авива. Оба - крайне популярны у туристов и имеют огромное число достопримечательностей, а в Тель-Авиве находится ещё и главный аэропорт страны. 

В этой связи Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCO) обновило свои рекомендации для туристов по поездкам в Израиль: 

«После гибели иранского генерала Касема Солеймани в результате удара США в Багдаде 3 января этот инцидент привел к усилению напряженности в регионе. Существует вероятность усиления угрозы в отношении западных интересов, и ситуация в области безопасности может ухудшиться с небольшим предупреждением. 

Теракты классифицируются как «весьма вероятные», а нападения могут быть неизбирательными, в том числе в местах, посещаемых иностранцами, включая общественный транспорт».


Пока британским туристам рекомендовано воздержаться от всех поездок в Газу; район Мазария-Шебаа и Гаджар и в пределах 500 м от границы с Ливаном (так называемая «Голубая линия»); и к востоку от Метулы, включая Северный край Таун-Оста трассы 98 вдоль сирийской границы.

Впрочем, FCO считает, что «Ситуация в области безопасности в Израиле и на оккупированных палестинских территориях может поменяться очень быстро, и стать крайне напряженной и непредсказуемой». 
 
 
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Туристическая индустрия Израиля и иностранные туристы находится в большой опасности: Иран угрожает атаковать популярные у туристов города Тель-Авив и Хайфа, если...
 
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