Туристов предупреждают об опасности при посещении Израиля









«Если США предпримут какие-либо действия после нашего военного ответа, мы сравняем Тель-Авив и Хайфу с землей», - цитирует CNN г-на Мохсена Резайе, секретаря Совета целесообразности Ирана и бывшего командира КСИР (Корпус Стражей Исламской Революции).





Тель-Авив является фактической столицей Израиля, а Хайфа - третьим по величине городом Израиля после Иерусалима и Тель-Авива. Оба - крайне популярны у туристов и имеют огромное число достопримечательностей, а в Тель-Авиве находится ещё и главный аэропорт страны.





В этой связи Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCO) обновило свои рекомендации для туристов по поездкам в Израиль:





«После гибели иранского генерала Касема Солеймани в результате удара США в Багдаде 3 января этот инцидент привел к усилению напряженности в регионе. Существует вероятность усиления угрозы в отношении западных интересов, и ситуация в области безопасности может ухудшиться с небольшим предупреждением.





Теракты классифицируются как «весьма вероятные», а нападения могут быть неизбирательными, в том числе в местах, посещаемых иностранцами, включая общественный транспорт».









Пока британским туристам рекомендовано воздержаться от всех поездок в Газу; район Мазария-Шебаа и Гаджар и в пределах 500 м от границы с Ливаном (так называемая «Голубая линия»); и к востоку от Метулы, включая Северный край Таун-Оста трассы 98 вдоль сирийской границы.





Впрочем, FCO считает, что «Ситуация в области безопасности в Израиле и на оккупированных палестинских территориях может поменяться очень быстро, и стать крайне напряженной и непредсказуемой».