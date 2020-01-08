Подарки и теплые пожелания

Источник материала: Кричевская жизнь





Подошла к завершению новогодняя благотворительная акция «Наши дети», на протяжении которой районная исполнительная и распорядительная власть, трудовые коллективы, общественные организации оказывали помощь домам семейного типа, опекунским и приемным семьям, семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, центрам коррекционно-­развивающего обучения и реабилитации, больницам, многодетным семям.

В многодетной семье Сергея и Анастасии Костеневских побывали офицеры райвоенкомата во главе с воен­комом Максимом Томашовым. Он поздравил детей с новогодними и рождественскими праздниками, пожелал здоровья, успехов в школе и исполнения для каждого из них своей мечты, вручил ребятам подарки. Мы пообщались с Анастасией Костеневской.

– Расскажите о ваших детях.

– Старшую дочь зовут Дарья, она учится в седьмом классе в СШ № 1. В шестом классе учится Александра. Ксенье семь лет, она учится в первом классе. Самому младшему Паше шесть лет, он ходит в детский сад.

– У ребят есть увлечения?

– Даша у нас на все руки мастерица: шьет, вяжет… Участ­вует в различных конкурсах, в олимпиадах по труду и завоевывает первые места. Александра у нас – больше по спорту. Участвует в соревнованиях по скалолазанью, легкой атлетике. Ксенья ходит в музыкальную школу, ну, а самый младший Паша пока больше играет. У него, как и у большинства ребят его возраста, увлечение – ­машинки, танки.

– Расскажите о себе. Как проводите свободное время всей семьей?

– Я работаю в больнице в хирургическом отделении медсестрой процедурной. Когда вся семья дома, мы либо что-то печем, либо играем в какие-то игры. (На воп­рос к ребятам, какое самое любимое блюдо мама для них готовит, почти без раздумья они ответили – пироги).

– Что бы Вы хотели сказать кричевлянам, детям и их родителям в эти новогодние и рождественские дни?

– Хотелось бы пожелать, чтобы мечты сбывались, чтобы были дружными, любили друг друга, заботились, помогали друг дружке, чтобы здоровье было крепкое. Счастья и удачи во всем!

Мы попрощались с гостеприимными хозяевами, а в ответ нам прозвучало дружное: «До свидания!»

Александр Гавриленко.