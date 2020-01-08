ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подарки и теплые пожелания

09.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Подарки и теплые пожелания

Подошла к завершению новогодняя благотворительная акция «Наши дети», на протяжении которой районная исполнительная и распорядительная власть, трудовые коллективы, общественные организации оказывали помощь домам семейного типа, опекунским и приемным семьям, семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, центрам коррекционно-­развивающего обучения и реабилитации, больницам, многодетным семям.
В многодетной семье Сергея и Анастасии Костеневских побывали офицеры райвоенкомата во главе с воен­комом Максимом Томашовым. Он поздравил детей с новогодними и рождественскими праздниками, пожелал здоровья, успехов в школе и исполнения для каждого из них своей мечты, вручил ребятам подарки. Мы пообщались с Анастасией Костеневской.
– Расскажите о ваших детях.
– Старшую дочь зовут Дарья, она учится в седьмом классе в СШ № 1. В шестом классе учится Александра. Ксенье семь лет, она учится в первом классе. Самому младшему Паше шесть лет, он ходит в детский сад.
– У ребят есть увлечения?
– Даша у нас на все руки мастерица: шьет, вяжет… Участ­вует в различных конкурсах, в олимпиадах по труду и завоевывает первые места. Александра у нас – больше по спорту. Участвует в соревнованиях по скалолазанью, легкой атлетике. Ксенья ходит в музыкальную школу, ну, а самый младший Паша пока больше играет. У него, как и у большинства ребят его возраста, увлечение – ­машинки, танки.
– Расскажите о себе. Как проводите свободное время всей семьей?
– Я работаю в больнице в хирургическом отделении медсестрой процедурной. Когда вся семья дома, мы либо что-то печем, либо играем в какие-то игры. (На воп­рос к ребятам, какое самое любимое блюдо мама для них готовит, почти без раздумья они ответили – пироги).
– Что бы Вы хотели сказать кричевлянам, детям и их родителям в эти новогодние и рождественские дни?
– Хотелось бы пожелать, чтобы мечты сбывались, чтобы были дружными, любили друг друга, заботились, помогали друг дружке, чтобы здоровье было крепкое. Счастья и удачи во всем!
Мы попрощались с гостеприимными хозяевами, а в ответ нам прозвучало дружное: «До свидания!»
Александр Гавриленко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подошла к завершению новогодняя благотворительная акция «Наши дети», на протяжении которой районная исполнительная и распорядительная власть, трудовые...
 
Новости дня
Новости разные
 
На этих людях держится российская эстрада уже 30 лет. Вспоминаем мастодонтов сцены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика