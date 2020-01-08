Лучший футбольный бомбардир прошлого сезона перешел в брестское «Динамо»

Форвард пришел в РЦОР-БГУ перед началом прошлого сезона, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей.





Он стал лучшим бомбардиром турнира, а также лучшим нападающим. Илья также был признан самым полезным футболистом чемпионата по системе «гол+пас» (19+7).





20-летний форвард поразил ворота 10 клубов в «вышке», сделал один покер и один хет-трик. При этом в сборную Беларуси его пока не берут.





Напомним, что по сообщениям СМИ Шкурин станет игроком московского ЦСКА. Якобы контракт уже подписан.









tut.by . Впрочем, главный тренер команды Виктором Гончаренко не стал комментировать эту информацию, сообщает





— Ноу коммент. Здесь ничего не могу комментировать, — сказал Гончаренко «Прессболу», отвечая на вопрос о переходе Шкурина в ЦСКА после церемонии «Звездный мяч».





Отметим, что в ноябре Виктор Михайлович оценил вероятность перехода Шкурина в стан московских «армейцев»:





— Любые фамилии, которые могут звучать — это всегда усложняет сделку. Игроков, которых вы назвали (помимо Шкурина еще и защитника БАТЭ Захара Волкова, которого сватали в ЦСКА летом)… Еще раз скажу, что 80−90 процентов фамилий, которые нам приписывают, — как правило, ложная информация.