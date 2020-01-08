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Гибель бабушки и внучки в Ружанах: водителю лесовоза вынесли приговор

09.01.2020 11:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гибель бабушки и внучки в Ружанах: водителю лесовоза вынесли приговор
Фото из открытых источников

Мужчина занимался погрузкой леса на автопоезд. Он ненадлежащим образом увязал сортимент леса в прицепе двумя крепежными тросами вместо шести требуемых, чем нарушил требования руководства по эксплуатации прицепа и Правила дорожного движения, сообщили на сайте Верховного суда Республики Беларусь.

Проезжая "со скоростью, не обеспечивающей безопасного движения" по одной из улиц в г.п. Ружаны, на закруглении участка дороги влево водитель "применил неправильные приемы управления транспортным средством, не принял мер к снижению скорости, не обеспечив тем самым поперечную устойчивость автопоезда с грузом, имеющим высокий центр тяжести". В итоге прицеп опрокинулся, лесоматериалы вывались на обочину, по которой шли два пешехода с ребёнком в коляске. 

В результате ДТП девочка и ее бабушка от полученных травм скончались, мать ребенка получила менее тяжкие и тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемого признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого  и тяжкого телесного повреждения. 

Его лишенили свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок пять лет. 

Гибель бабушки и внучки в Ружанах: водителю лесовоза вынесли приговор
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