Гибель бабушки и внучки в Ружанах: водителю лесовоза вынесли приговор

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина занимался погрузкой леса на автопоезд. Он ненадлежащим образом увязал сортимент леса в прицепе двумя крепежными тросами вместо шести требуемых, чем нарушил требования руководства по эксплуатации прицепа и Правила дорожного движения, сообщили на сайте Верховного суда Республики Беларусь.

Проезжая "со скоростью, не обеспечивающей безопасного движения" по одной из улиц в г.п. Ружаны, на закруглении участка дороги влево водитель "применил неправильные приемы управления транспортным средством, не принял мер к снижению скорости, не обеспечив тем самым поперечную устойчивость автопоезда с грузом, имеющим высокий центр тяжести". В итоге прицеп опрокинулся, лесоматериалы вывались на обочину, по которой шли два пешехода с ребёнком в коляске.

В результате ДТП девочка и ее бабушка от полученных травм скончались, мать ребенка получила менее тяжкие и тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемого признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения.