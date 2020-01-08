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«Размаўлялі ўсе на беларускай мове: цудоўнай, прыгожай, лёгкай». Афанасьева рассказала о выступлениях в 90-ые в США
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
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«Размаўлялі ўсе на беларускай мове: цудоўнай, прыгожай, лёгкай». Афанасьева рассказала о выступлениях в 90-ые в США
Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В 90-ые Вы отправляетесь с делегацией белорусских артистов в США. Инна...
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