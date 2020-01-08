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Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики

09.01.2020 11:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики

С 2020 по 2022 годы темпы роста мировой экономики будут ежегодно увеличиваться на 0,1%, следует из прогноза Всемирного банка.

Аналитики банка ожидают постепенное восстановление инвестиций и торговли, но предупреждают о сохраняющихся рисках

В 2020 году мировая экономика вырастет до 2,5% в сравнении с 2,4% в 2019-м. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Низкие темпы экономического роста, политические проблемы». Согласно прогнозу, темпы роста экономики в 0,1% сохранятся в 2021 (2,6%) и 2022 годах (2,7%).

Всемирный банк ожидает, что в группе стран с развитой экономикой рост замедлится до 1,4% против 1,6% в 2019 году. Он прогнозирует замедление с 2,3% до 1,8% в США и с 1,1% до 1% в зоне евро. В государствах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы роста в 2020 году увеличатся с 3,5% до 4,1%, но такой рост будет не повсеместным, отмечают авторы доклада. В России экономика вырастит с 1,2% до 1,6%, а перспектива роста в 2021-м составит до 1,8%, говорится в документе.

По мнению экспертов, в этом году рост мировой экономика ускорится благодаря постепенному восстановлению инвестиций и торговли. При этом авторы доклада подчеркивают, что риски спада по-прежнему сохраняются. Среди рисков указаны обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, а также более резкое, чем ожидалось, замедление в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

Восстановление темпов экономического роста не поможет сократить масштабы бедности в мире, поскольку рост производства на душу населения будет ниже «многолетних средних показателей», сказано в докладе.

Всемирный банк также спрогнозировал цены на нефть. Стоимость сырья, по мнению авторов доклада, в 2020 и 2021 году снизится до $59 за баррель. По мере запуска новых трубопроводов добыча нефти в США будет расти, подчеркивается в документе. Однако с учетом снижения «торговой напряженности» между Америкой и Китаем цены на нефть могут вырасти, отмечают эксперты.

 
 
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С 2020 по 2022 годы темпы роста мировой экономики будут ежегодно увеличиваться на 0,1%, следует из прогноза Всемирного банка.
 
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