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В Консульстве Украины в Бресте открыта Книга скорби в связи с катастрофой в Иране
09.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с жуткой катастрофой самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», выполнявший 8 января 2020 г. рейс PS 752 Тегеран – Киев, которая унесла жизни 176 пассажиров и членов экипажа - граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании в Консульстве Украины в Бресте открыта Книга скорби.
Запись в Книге скорби можно сделать 9 января с 11:00 до 17:00.
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В связи с жуткой катастрофой самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», выполнявший 8 января 2020 г. рейс PS 752 Тегеран – Киев, которая унесла...
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