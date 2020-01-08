В Консульстве Украины в Бресте открыта Книга скорби в связи с катастрофой в Иране

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с жуткой катастрофой самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», выполнявший 8 января 2020 г. рейс PS 752 Тегеран – Киев, которая унесла жизни 176 пассажиров и членов экипажа - граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании в Консульстве Украины в Бресте открыта Книга скорби.





Запись в Книге скорби можно сделать 9 января с 11:00 до 17:00.







