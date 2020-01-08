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В Консульстве Украины в Бресте открыта Книга скорби в связи с катастрофой в Иране

09.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с жуткой катастрофой самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», выполнявший 8 января 2020 г. рейс PS 752 Тегеран – Киев, которая унесла жизни 176 пассажиров и членов экипажа - граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании в Консульстве Украины в Бресте открыта Книга скорби.

В Консульстве Украины в Бресте открыта Книга скорби в связи с катастрофой в Иране

Запись в Книге скорби можно сделать 9 января с 11:00 до 17:00.

В Консульстве Украины в Бресте открыта Книга скорби в связи с катастрофой в Иране

В Консульстве Украины в Бресте открыта Книга скорби в связи с катастрофой в Иране

 
Теги: Брест
 
 
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  В связи с жуткой катастрофой самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», выполнявший 8 января 2020 г. рейс PS 752 Тегеран – Киев, которая унесла...
 
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