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Осудили жителя Барановичей за избиение милиционера

09.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 ноября. Нетрезвый горожанин сам позвонил в милицию и попросил помочь урегулировать семейный скандал, а когда сотрудники прибыли на вызов, набросился на одного из них.

Осудили жителя Барановичей за избиение милиционера


В ту ночь молодой человек находился на рабочем дежурстве. По его словам, разговор по телефону с сожительницей закончился ссорой. По окончании дежурства, в полночь, горожанин отправился не домой, а в ближайший бар, где употреблял спиртное примерно до трех часов ночи. Всё это время он продолжал переписываться со своей девушкой и выяснять отношения, еще больше их накаляя. К тому моменту, как молодой человек наконец добрался домой, он был уже изрядно пьян. Пускать своего парня в дом в таком состоянии девушка не захотела. А чтобы все-таки попасть в квартиру, он обратился в милицию, где сообщил, что хочет просто забрать свои вещи и уйти, но его домой не пускают.

Когда сотрудники милиции прибыли на вызов, молодой человек спал на улице, опершись о домофонную дверь. Все вместе они вошли в квартиру, где парень сразу стал громко кричать на свою девушку, причиняя ей тем самым в присутствии сотрудников милиции нравственные и психические страдания. Учитывая, что сожительница приравнивается к члену семьи, в действиях молодого человека сотрудники милиции усмотрели состав административного правонарушения. В отношении парня был составлен протокол по ч. 2 ст. 91 КоАП. После этого сотрудники милиции предложили молодому человеку проехать для медицинского освидетельствования по поводу алкогольного опьянения. Однако горожанин от этого отказался и начал вести себя крайне агрессивно уже с представителями закона. 

Через несколько минут он вдруг резко успокоился и попросил его отпустить. Но как только сотрудник милиции эту просьбу выполнил, резко развернулся и со всей силы ударил его головой в лицо. После этого на место происшествия уже вызвали оперативно-следственную группу.

‒ Никаких нарушений в действиях сотрудника милиции выявлено не было, он вел себя грамотно и в соответствии с законом. Обвиняемый же в этом году уже привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, ‒ сообщила «НК» Людмила Петрушко, помощник прокурора Барановичской межрайонной прокуратуры. – По решению суда обвиняемого приговорили к лишению свободы на один год. Наказание судом определялось с учетом отсутствия судимости, того, что на иждивении у обвиняемого находится малолетний ребенок. Кроме того, молодой человек раскаялся в содеянном, а также была предоставлена положительная характеристика с места работы.

Молодой человек должен будет выплатить моральную компенсацию в размере 30 базовых величин.

 
 
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  Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 ноября. Нетрезвый горожанин сам позвонил в милицию и попросил помочь урегулировать семейный скандал, а когда сотрудники...
 
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