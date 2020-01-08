Ищете работу?

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09.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Значит, вам нужно обратиться в отдел занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Об этом мы беседуем с заместителем начальника управления, начальником отдела занятости населения Натальей Чиж.

– Наталья Викторовна, как человеку найти работу?
– Если профессия, которой обладает житель района, не пользуется спросом на рынке труда, на помощь придет отдел занятости населения. В частности, службой занятости проводится подготовка по профессиям, которые пользуются спросом на рынке труда, в том числе и с гарантией трудоустройства. Так, в прошлом году на профессиональное обучение направлено 38 жителей района.
Важным направлением в работе по увеличению занятости населения является содействие безработным в организации самостоятельной занятости – предпринимательство, ремесленничест­во. В минувшем году 11 жителям райо­на выделено 11 субсидий для организации самозанятости. Решить проблему незанятых граждан позволяет создание на предприя­тиях, в организациях и хозяйст­вах района новых рабочих мест за счет различных источников финансирования, в том числе и с участием средств Фонда социальной защиты населения. Трое граждан, прошедших переподготовку, трудоустроены для приобретения практического опыта работы, еще столько же – в рамках адаптации инвалидов к трудовой деятельности. Всего за минувший год оказано содействие в трудоустройстве 763 жителям района, в том числе 447 безработным.
– Где можно заработать немного денег во время поиска рабочего места?
– В порядке предоставления государст­венных гарантий безработным, которые не могут трудоустроиться или обеспечить самостоятельную занятость, оказывается социальная поддержка путем выплаты пособия по безработице и материальной помощи. Важным фактором социальной поддержки безработных, позволяющим обеспечить их временную занятость на период поиска постоянной работы, являются оплачиваемые общественные работы. В них в прошлом году приняли учас­тие 205 жителей района, в том числе 188 безработных. Одним из приоритетных направлений работы с молодежью является организация временной занятости учащихся и студенческой молодежи в свободное от учебы время. За минувший год был охвачен временной занятостью 231 учащийся и студент.
– Что можно сказать о ситуации на рынке труда Кричевщины?
– На начало нынешнего года на учете числится 41 безработный. Уровень зарегистрированной безработицы по итогам прошлого года составил 0,3 процента к численности экономически активного населения (контрольная цифра на 2019 год – не более одного процента). Это при том, что потребность в работниках на конец минувшего года составила 145, в том числе в городе – 100, в сельской местнос­ти – 45. Коэффициент напряженности на рынке труда (позволяет определить, сколько занятых приходится на одну вакансию) – 0,3. Выходит, работу найти можно, но для этого требуется подумать о том, как повысить свою квалификацию или получить профессию, которая пользуется спросом на рынке труда района.
Записал А. АЛЕКСЕЕв.

 
 
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Значит, вам нужно обратиться в отдел занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Об этом мы беседуем
 
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