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«Едешь, как будто по небу». Самый высокий каток открыли в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тёплая зима не повод отказываться от уличных катаний на коньках. Так решили в Гродно и сделали самый высокий каток в стране – на крыше здания исторического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На высоте больше 20 метров расположилась площадка с искусственным покрытием, которое не подвержено влиянию температур. Такой «лёд» менее скользкий и хорошо подходит для новичков. В помощь и специальный инвентарь под названием «ассистент фигуриста».
Рядом расположился прокат коньков, но пустят и со своей парой. Идея с катком на крыше пришлась по вкусу, в первую очередь, школьникам, у которых сейчас зимние каникулы. Здесь и первые шаги на льду, и оригинальные селфи на фоне королевского города с высоты птичьего полёта.
Анна Ландяк, жительница Гродно:
Полина Балашко, жительница Гродно:
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Новости Беларуси. Тёплая зима не повод отказываться от уличных катаний на коньках. Так решили в Гродно и сделали самый высокий каток в стране – на крыше здания...
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