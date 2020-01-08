Защита интересов человека труда

Источник материала: Кричевская жизнь

Профсоюзная организация локомотивного депо Кричев входит в объединенную отраслевую проф­союзную организацию железнодорожников и транспортных строителей Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций. Возглавляет ее психолог Тимур Стречень.

Корреспондент районной газеты побеседовал с профсоюзным лидером депо. Тимур Стречень рассказал, что в конце ноября прош­лого года прошла отчетно-выборная конференция проф­союзной организации депо, в ходе которой были подведены итоги работы, прошло критическое переосмысление сделанного за отчетный период, спланированы меры, которые, в соответствии с требованиями времени, позволят успешно двигаться вперед. Эти положения были отражены в отчетном докладе, выступлениях, прозвучавших во время его обсуждения. Проделанной профсоюзным комитетом работе была дана положительная оценка.

В работе отчетно-выборной конференции приняли участие председатель республиканского комитета Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций Николай Матюк, председатель районного объединения профсоюзов Валерий Живицкий, начальник депо Александр Сивенков. Они высказали свою точку зрения на проделанную работу и задачи, которые стоят перед первичной профсоюзной организацией, ведь многое отчетливо видится со стороны. В частности, было отмечено, что главное для профсоюзного лидера – работа с людьми, защита прав трудящихся, отстаивание их интересов. В локомотивном депо трудится дружный, сплоченный коллектив, и профсоюз­ный комитет достойно отстаивает его интересы. Так, проф­союзный комитет строит свою работу с администрацией на правах социального партнера и в соответст­вии с заключаемым коллективным договором. Проводится большая работа по оздоровлению работников, организации культурных и спортивно-массовых мероприятий. Это, например, традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти воинов-интернационалистов Александра Листратенко и Сергея Лугового, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане. Накануне проведения турнира проф­союзным комитетом депо проводится серия тренировок с участием членов команд. Доброй традицией стало проведение в январе, в день здоровья, лыжных гонок, в которых принимают участие не только работники предприятия, но и члены их семей. Новая традиция – кубок локомотивного депо по теннису. С целью обеспечения проведения соревнования на средства профсоюзной организации приобретен теннисный стол. Накануне Нового года работникам предприя­тия и их детям вручаются подарки. Подарки работникам вручаются и в память о юбилейных датах предприя­тия и Белорусской железной дороги. Членам профсоюза оказывается материальная помощь.

Тимур Стречень рассказал корреспонденту районной газеты, что во вновь избранный состав проф­союзного комитета вошли преимущественно молодые работники, представлены и опытные профсоюз­ные активисты. Это позволит сохранить традиции и реализовать новые подходы в профсоюзной работе. Главные направления работы профкома – участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов, определяющих трудовые отношения в коллективе (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, инструкции по охране труда, графики работы, отпусков и т.д.), осуществление контроля за оплатой труда работников (своевременность выплаты заработной платы и отпускных, использование фондов материального стимулирования, экономии заработной платы, материальной помощи), участие в материальном стимулировании, решении трудовых споров, проведение анализа и выявление причин их возникновения, создание благоприятных условий для труда членов коллектива, осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства о труде.

Тесное сотрудничество налажено у профсоюзной организации с советом ветеранов. Это позволяет сохранять добрые трудовые традиции коллектива, использовать опыт, накопленный старшим поколением работников предприятия. Энергия и задор молодости черпается в результате сотрудничества с первичной организацией ОО «БРСМ», которая объединяет инициативных, болеющих за дело работников нового поколения железнодорожников. Такое сотрудничество позволяет профсоюзному комитету стать организатором реальных дел, в которых заинтересованы все работники предприятия.

К слову, профсоюзное членст­во в коллективе составляет 100 процентов. Значит, у работников предприя­тия есть стремление объединиться, чтобы вместе дос­тичь лучших результатов, ведь профсоюз помогает сплотить коллектив. А если создан хороший мик­роклимат, то и работа спорится. Профсоюз ближе к людям, знает способнос­ти и потребности каждого. В результате люди чувствуют себя защищенными, а это позволяет им спокойно трудиться. В результате коллектив локомотивного депо неоднократно добивался высоких результатов в производственных соревнованиях. Недаром говорят, что работодатель – мозг коллектива, проф­союз – душа.

Владимир Далецкий.