ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы в 2019 году продали валюты почти на 600 миллионов долларов больше, чем купили

09.01.2020 09:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Белорусы в 2019 году продали валюты почти на 600 миллионов долларов больше, чем купиливалюты почти на 600 миллионов долларов больше, чем купили">

В 2019 году физические лица продали наличной и безналичной валюты на 9,76 миллиарда долларов, информирует пресс-служба Нацбанка.

В финансовом ведомстве отмечают, что в декабре прошлого года впервые за 2019 год спрос на валюту в стране превысил предложение.

В прошлом году физические лица приобрели наличной и безналичной валюты на 9,165 млрд долларов, а продали на 9,76 млрд долларов. В 2018 году чистая продажа валюты белорусами составила 1,1 млрд долларов: было продано чуть более 9 млрд доллларов, а куплено 7,9 млрд долларов.

Белорусы чаще сдавали наличную валюту (сальдо купли-продажи физлицами составил минус 1417,8 миллиона долларов), а приобретали больше в безналичном виде – на 820,1 миллиона долларов.

Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси продали иностранной валюты на 22,3 млрд долларов в эквиваленте, купили на 21,8 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси в 2019 году продали валюты на 947,5 млн в эквиваленте, купили – 375,6 млн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году физические лица продали наличной и безналичной валюты на 9,76 миллиарда долларов, информирует пресс-служба Нацбанка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Локализован источник повторяющихся радиосигналов из космоса. Вопросов стало еще больше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика