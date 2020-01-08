Белорусы в 2019 году продали валюты почти на 600 миллионов долларов больше, чем купили

Источник материала: Ежедневник

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В 2019 году физические лица продали наличной и безналичной валюты на 9,76 миллиарда долларов, информирует пресс-служба Нацбанка.

В финансовом ведомстве отмечают, что в декабре прошлого года впервые за 2019 год спрос на валюту в стране превысил предложение.

В прошлом году физические лица приобрели наличной и безналичной валюты на 9,165 млрд долларов, а продали на 9,76 млрд долларов. В 2018 году чистая продажа валюты белорусами составила 1,1 млрд долларов: было продано чуть более 9 млрд доллларов, а куплено 7,9 млрд долларов.

Белорусы чаще сдавали наличную валюту (сальдо купли-продажи физлицами составил минус 1417,8 миллиона долларов), а приобретали больше в безналичном виде – на 820,1 миллиона долларов.

Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси продали иностранной валюты на 22,3 млрд долларов в эквиваленте, купили на 21,8 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси в 2019 году продали валюты на 947,5 млн в эквиваленте, купили – 375,6 млн.