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Руфь-Розали и Нахум-Ефраим. Как брестчане называют детей, и какие имена самые популярные

09.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сколько зарегистрировали детей в областном центре за прошлый год и какие имена стали самыми популярными.

Руфь-Розали и Нахум-Ефраим. Как брестчане называют детей, и какие имена самые популярные

Об этом рассказали в отделе ЗАГС горисполкома.

Мальчиков больше

В минувшем году зарегистрировали более четырех тысяч малышей, мальчиков чуть больше, чем девочек. В 3636 случаях оба родителя — граждане нашей страны, а в 266 — иностранцы, преимущественно мужчины. Среди них больше всего русских и украинцев. По одному болгарину, греку, американцу, французу и португальцу.

У 1649 пар родились на свет долгожданные первенцы, а у 1591 — второй ребенок. Насчитывается больше 550 семей, где появился третий ребенок, и более 120 — где четвертый. Есть даже одна супружеская пара, у которой родился одиннадцатый ребенок.

Популярные и редкие

В 2019-м в пятерке популярных женских имен такие: София (109), Мария (98), Анна (93), Полина (78) и Анастасия (76). Некоторые родители предпочли двойные имена: Адэлия-Маитэ, Анна-Мария, Дарья-Алеся, Ева-Виктория, Руфь-Розали. Встречаются также Глория, Илона, Кассия, Кариана, Афина, Аурелия, Анабель, Есфирь, Энрика и другие редкие имена.

Среди мужских имен популярны: Михаил (106), Артём (97), Максим (85), Иван (81) и Тимофей (81). Двойные: Богдан-Томмазо, Нахум-Ефраим. А также Салим, Яромир, Маттео, Марек, Омар, Ивар, Лионель, Максимилиан, Исмаил.

Сходятся-расходятся

В отделе ЗАГС есть сведенья, сколько пар в прошлом году связали свои отношения брачными узами. За 2019-й супругами стали 2112 пар, 192 из которых иностранные. Для сравнения: в 2018-м году было 1952 пары. Между тем разводов стало больше: в 2018-м их было 329, а в прошлом расторгли брак 369 пар. Что касается возрастной категории лиц, расторгнувших браки, средний возраст мужчин — 38 лет, а женщин — 36.

Новый отсчет

За первые четыре дня нового года зафиксировано рождение 31 малыша: 16 мальчиков и 15 девочек. Из них девять малышей — первенцы, тринадцать — вторые малыши, семь — третьи, а один ребенок стал у родителей пятым.

Среди первых зарегистрированных Алёна, Вероника, Диана, Доминика и Кира. Из необычных — Стефания, Элиана, Элла. Также зарегистрировано по два Максима и Николая, Арсений, Даниил. Захар.

 
 
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  Сколько зарегистрировали детей в областном центре за прошлый год и какие имена стали самыми популярными. Об этом рассказали в отделе ЗАГС горисполкома....
 
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