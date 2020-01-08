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Финляндия стала единственной в Европе, где уровень бездомности падает. Как у неё получилось?

09.01.2020 12:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Финляндии уровень бездомности успешно падает. Все дело в том, что страна применяет концепцию «Жилье прежде всего». С ее помощью люди, ставшие бездомными, получают небольшую квартиру, их консультируют – без каких-либо предварительных условий. Такая мера помогает четверым из пяти бездомным вернуться к нормальной жизни, пишет scoop.me. И это, кстати, дешевле, чем оставлять людей на улице.

Финляндия – пока единственная страна Европы, где бездомности всё меньше и меньше

Финляндия борется с бездомностью с 1980-х: сперва на территории страны массово запустили кратскосрочные приюты, но затем власти поняли, что этого недостаточно. Многим людям не удавалось убежать от бездомности: им отказывали в приеме на работу из-за отсутствия регистрации и адреса жилья. А без работы они не могли найти квартиру. Это был замкнутый круг. Кроме того, возникали проблемы с получением социальных пособий.

Поэтому в 2008 году правительство Финляндии ввело новую политику для бездомных, а точнее – программу «Жилье прежде всего». С тех пор число людей, оказавшихся на улице, резко сократилось. Власти страны заявили, что у каждого гражданина должен быть свой дом, – и пока в этом сильно преуспевают: лучше, чем остальные страны ЕС.

Как каждому человеку достается жильё в Финляндии

Жилье нуждающимся дают неправительственные организации (НПО; например, Y-Foundation). Они сами занимаются строительством, покупают квартиры на рынке частного жилья и ремонтируют их. Квартиры, как правило, имеют одну или две комнаты. Так бездомные люди превращаются в арендаторов. Они оплачивают аренду по договору, а также покрывают расходы на эксплуатацию. С финансовыми вопросами им помогают соцработники – объясняют, как составлять заявления на соцпособия.

На покупку жилья Y-Foundation, как и другие схожие организации, получает льготные кредиты от государства. Оно также оплачивает труд соцработников, ухаживающих за бездомными и будущими жильцами. Затем НПО гасят кредиты доходами от аренды квартир. «Нам пришлось избавиться от ночных и краткосрочных приютов. Все в Финляндии видели, что они не выводят людей из бездомности. Мы решили изменить подходы», – заявил директор Y-Foundation.

Обеспечивать людей жильём – это выгодно

Да, возведение жилья для людей стоит денег. В рамках программы «Жилье прежде всего» за последние десять лет Финляндия потратила 270 миллионов евро на строительство, покупку и ремонт жилья в рамках программы «Жилье прежде всего». Однако эксперты замечают, что это намного меньше, чем цена самой бедности. Все просто: когда люди находятся в чрезвычайных ситуациях, эти самые чрезвычайные ситуации случаются чаще: нападения, травмы, аварии. Тогда вмешиваться должны полиция, системы здравоохранения и правосудия – а это тоже стоит денег. Для наглядности: благодаря концепции «Жилье в первую очередь» государство тратит на борьбу с бездомностью на 15 тысяч евро в год меньше, чем раньше.

 
 
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В Финляндии уровень бездомности успешно падает. Все дело в том, что страна применяет концепцию «Жилье прежде всего». С ее помощью люди, ставшие бездомными, получают...
 
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