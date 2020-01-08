ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власть сходит с ума от безысходности? Более 40 процессов и космические штрафы участникам акций за независимость

09.01.2020 12:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Девятого января в Минске и некоторых других городах страны идут суды над участниками акций в поддержку независимости Беларуси и против "интеграции" с Россией

Власть сходит с ума от безысходности? Более 40 процессов и космические штрафы участникам акций за независимость
Акции прошли 7, 8, 20 и 21 декабря прошлого года. Но массловые суды начались накануне, а на сегодня запланировано более 40 судов по по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях), сообщает ПЦ "Весна".

Кого судят 9 января?

Суд Партизанского района г. Минска

политик Вячеслав Сивчик: 9:00 (каб. 4171), ч.3 ст. 23.34 КоАП; судья — Наталья Дедкова;
художник Алесь Марачкин: 9:10, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; судья — Борисёнок. Результат — 30 базовых величин (810 рублей).
политик Игорь Борисов: 09:30 ч. 1 ст. 23.34 КоАП; судья — Наталья Дедкова; результат — 15 базовых величин (405 рублей).

Суд Ленинского района г. Минска

продолжение суда над Натальей Ладутько: 10:00, ч. 1 ст 23.34 КоАП, судья Юлия Шут; Результат - 25 базовых величин (675 рублей).

продолжение суда над Борисом Дубровским: 10:00 (каб. 33), ч.1 ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк; Результат - 20 базовых величин (540 рублей).

Продолжение суда над Андреем Кудиком: 10.00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Т. Шотик. Результат — дело возвращено на доработку.

продолжение суда над активисткой Анной Шапутько; судья Юлия Шут; Результат - 25 базовых величин (675 рублей).

продолжение суда над Борисом Аникеевым: 12:00 (каб. 3134), ч.1 ст. 23.34 КоАП; судья Алексей Кисляк. Результат — 30 базовых величин (810 рублей).

продолжение суда над Виктором Ковальковым (отцом Викентием): 14:15, ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк;

Суд Фрунзенского района г. Минска

Анатолий Лебедько: 10:00 (каб. 140), ч.1 ст. 23.34 КоАП; Результат — 30 базовых величин (810 рублей).

Андрей Шипулин: 10:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП.

блогер Николай Масловский: 10:00 (каб. 138), ч.1 ст. 23.34 КоАП;

журналист и активист Николай Дедок: 10:00, ч. 3 ст. 23.34 КоАП.


Суд Центрального района г. Минска

продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман. Активист до 11 января отбывает наказание (15 суток ареста) за акцию протеста против интеграции с Россией 7 декабря. Ему заочно присудили 50 базовых величин (1350 рублей).

продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая; результат —  50 базовых величин (1350 рублей).

продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:15, ч. 3,  ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая; результат —  50 базовых величин (1350 рублей).

продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман; результат —  50 базовых величин (1350 рублей).

продолжение суда над Еленой Янушковской: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр; результат — 30 базовых величин (810 рублей).

продолжение суда над Еленой Янушковской: 9:30,  ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман; результат — 30 базовых величин (810 рублей).

продолжение суда над Николаем Козловым: 9:00, судья Иван Костян; Результат — 50 базовых величин (1350 рублей).

продолжение суда над Андреем Шарендой: 9:50, ч. 3 ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр; Результат — 50 базовых величин (1350 рублей).

продолжение суда над Алексеем Сюдаком: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр; Алексей на заседании отсутствовал. Результат — 30 базовых величин (810 рублей).

продолжение суда над Юрием Татуром: 9:00, судья Иван Костян; Татур был уведомление о суде через смс, однако на процесс не пришел. Результат — 30 базовых величин (810 рублей).

Леонид Борщевский: 10.00,  ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая; Борщевский ходатайствовал о ведении процесса на белорусском языке. 

Ходатайство удовлетворено. Также он возмущен тем, что в протоколе указано, что у него среднее образование, а не высшее, как это есть на самом деле. Свидетели по делу - Сенько и Межон. В результате дело отправили на доработку.

Евгений Батура: 10:00 (каб. 405), ч. 3 ст. 23.34 КоАП; судья — Юлия Густыр; Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).

Елена Толстая: 10:30 (каб. 202), ч. 3 ст. 23.34 КоАП; судья — Иван Костян; Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).

Игорь Кравченко: 10:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; Судья — Валерий Есьман. На Кравченко составлен протокол за участие в акции 20 декабря. Свидетель - сотрудник ОМОН Максим Поляков. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).

Павел Северинец: 11:30, ч. 3 ст. 23.34 КоАП; судья — Иван Костян. Сам Павел отбывает 15-суточный арест в ЦИП на ул. Окрестина. В связи с невозможностью явки суд рассматривал дело в отсутствие Северинца. Северинца судят за призывы на акции 8 декабря к участию в новой акции 20 декабря. Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).

продолжение суда над языковедом Петром Садовским: 12:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр (каб. 309);

продолжение суда над языковедом Петром Садовским: 12:15, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Иван Костян;

продолжение суда над Николаем Козловым: первая половина дня (время уточняется), судья Иван Костян;


Суд Октябрьского района г. Минска

Виталий Тригубов: 9:15,  ч.3 ст. 23.34 КоАП, судья Елена Живица; результат — 50 базовых величин (1350 рублей);

Валерий Бычковский: 9:15, ч. 3 ст. 23.34 КоАП, судья — А. Руденко;

Виталий Тригубов: 10:00, ч.3 ст. 23.34 КоАП, судья О. Неборская; Результат - 25 б.в. (675 рублей)

Ян Гриб: один процесс начался в 9:05 (судья Лавринович), второй — в 10:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Оба процесса перенесены с связи с состоянием здоровья Яна Гриба на 15 января.

Николай Козлов: 10:00, судья — Елена Живица. Результат - 50 б.в. (1350 рублей).

Валерий Бычковский: 10:00, судья — Лавринович. Результат - 50 б.в. (1350 рублей).

Соловьев: ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья — Неборская. Результат — 20 б.в. (540 рублей).

Сергей Спарыш: 10:45, ч. 3 ст. 23.34 КоАП, судья — А. Руденко. Результат - 50 б.в. (1350 рублей).

Галина Жуковская: 11:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья — А. Руденко. Результат — 20 б.в. (540 рублей).

Суд Пинского района и г. Пинска

Дмитрий Тарасюк. Результат - 10 базовых величин (270 рублей).

Татьяна Кебикова: 11:00, ст. 23.34 КоАП. Результат - 5 базовых величин (135 рублей). Судья - Александр Пацко.


Суд Первомайского района г. Витебска

активистка Татьяна Северинец: 9:10. Судья М. Юркевич Первомайскогос суда Витебска осудила по двум протоколам по ч.1 ст. 23.34 КоАП. Результат - два штрафа по 30 базовых величин, то есть 60 б.в. (1620 рублей).
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девятого января в Минске и некоторых других городах страны идут суды над участниками акций в поддержку независимости Беларуси и против "интеграции" с Россией
 
Новости дня
Новости разные
 
Финляндия стала единственной в Европе, где уровень бездомности падает. Как у неё получилось?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика