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Криптовалюта станет убежищем от надвигающегося экономического кризиса эксперт
Источник материала: Myfin
В комментарии Myfin.by свое мнение о перспективах для криптовалют в 2020 году высказал Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь».
– Основным драйвером и катализатором роста
Ввиду своей децентрализованности, интернациональности и доступности он наименее подвержен влиянию со стороны локальных факторов, санкций государств и корпораций, регуляции. Криптовалюта устойчива к политическим проблемам, основной регулятор курса – поведение инвесторов на рынке.
Чем выше градус эскалации, тем выше цена на биткоин. Интересно отметить, что также реагирует и курс одного из самых традиционных активов –
Дальнейший рост и развитие инфраструктуры для инвестирования и возможность платежей с помощью криптовалюты будет также способствовать росту криптовалюты в цене. Как отмечалось мною ранее, 2020 год будет годом новых ICO, которые будут выводить на рынок серьезные инновационные проекты.
Надвигающаяся рецессия пугает, однако является и возможностью качественно развить криптовалюту как новый вид активов. По моему видению, Беларусь должна стать одним из центров развития криптовалюты за счет создания международных цифровых платформ для инвестиционных и коммерческих сделок на блокчейне.
Источник: Myfin.by
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