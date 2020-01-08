В Миорском районе труп несколько дней просидел за праздничным столом

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 8 января в милицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее муж уже несколько дней не появлялся дома. Поисками пропавшего занялись правоохранители.

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Они выяснили, что в последний раз мужчину видели в гостях у 53-летнего приятеля. В его доме и был обнаружен труп пропавшего, сообщает УВД Витебского облисполкома. Примечательно, что его тело находилось в кресле за столом, где несколько дней шло бурное застолье. Однако никто не обратил внимания на состояние мужчины.

Причиной смерти мужчины могла стать травма, полученная в ходе пьяной ссоры. Владелец дома признался, что нанес ему удар поленом по голове. Из-за одетого на голову убитого капюшона, сельчанин не сразу обратил внимание на происшествие и продолжил пьянствовать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 УК Республики Беларусь («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В данный момент проводятся необходимые следственные действия.