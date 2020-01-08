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Достойно восхищения! Мотогонщику на "Дакаре" разрезало руку до мяса, а он проехал еще 300 км (18+)

09.01.2020 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но в итоге все-таки сошел с дистанции из-за боли.

На каждом «Дакаре» СМИ описывают участников рейда как сумасшедших экстремистов, до безумия смелых и готовых пойти на все для достижения целей. Со временем каждый эпитет подобного рода превратился в штамп, которому трудно верят на слово, но легендарная гонка раз за разом доказывает их правдивость.

К примеру, французский мотогонщик «Ямахи» Ксавье де Сультре удачно ехал свой седьмой «Дакар»: следовал третьим ближе к третьего второго этапа. Однако за 40 км до финиша на скорости всего в 10 км/ч райдер потерял равновесие и начал падать, а для смягчения удара рефлекторно выставил незащищенную руку. 

В итоге он напоролся на острый камень и заработал глубокий порез, на который пришлось срочно накладывать самодельный жгут из обрывков экипировки.

Потом Ксавье добрался-таки до финиша спецучастка (восьмым – из-за потери времени на остановку кровотечения) и попал в медицинский центр.



Кстати, Инстаграм заблокировал это фото, посчитав его неэтичным.

«Боюсь, швы будут нереально болеть», – поделился он опасениями с официальным сайтом «Дакара» – но на следующий день все равно вышел на старт.

Француза хватило еще на 300 км – две трети 450-километрового спецучастка, но результат оказался не слишком выдающимся: де Сультре проиграл лидеру 25 минут только на первой сотне. 

В итоге пилот «Ямахи» принял решение все же сойти с дистанции – вслед за другим лидером команды Адриеном ван Бевереном, упавшим также на третий день гонки.


«Я просто не мог больше жать на газ, – объяснил Ксавье официальному каналу рейда. – В руке не осталось нужной силы».

И все равно его духом трудно не восхищаться.
 
 
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