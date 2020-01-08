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Александр Екименко: «Мы в индорхоккее имеем третий мировой рейтинг»

09.01.2020 13:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На велодроме комплекса «Минск-Арена» проходит второй тур женского чемпионата Беларуси по индорхоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После первого этапа лидером стала команда гродненского «Ритма». Девушки выиграли все встречи. 

Александр Екименко: «Мы в индорхоккее имеем третий мировой рейтинг»

Чемпионат 19/20  у женщин проходит по отличной от 2019 года системе. Теперь даже команды, которые по итогам 1-го тура не смогли войти в топ-4, в так называемом «золотом шансе» на третьем – заключительном этапе – могут побороться за медали чемпионата. Поэтому интрига сохранится в буквальном смысле до последнего матча. Цена успеха велика. Победитель сыграет в Кубке клубных команд Европы.

Александр Екименко: «Мы в индорхоккее имеем третий мировой рейтинг»

Александр Екименко, председатель общественного объединения «Белорусская федерация хоккея на траве»:
Чемпион страны принимает участие в восьмерке сильнейших клубных команд Европы. Наша страна пока имеет такой шанс, мы в индорхоккее имеем третий мировой рейтинг. Первый это сборная Германии, Голландия и наша Беларусь. Это радует. Вообще, 137 стран развивает хоккей на траве.

Александр Екименко: «Мы в индорхоккее имеем третий мировой рейтинг»

Заключительный, третий тур состоится 7-9 февраля, ведь 24-26 января женская сборная будет задействована на домашнем чемпионате Европы. Также отметим, что  у мужчин второй тур уже состоялся. Пока в гонке за трофеем лидирует хоккейная команда «Минск-1». Они выигрывают у ближайшего преследователя – брестского «Строителя» – 6 очков. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На велодроме комплекса «Минск-Арена» проходит второй тур женского чемпионата Беларуси по индорхоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После...
 
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