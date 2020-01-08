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Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии проведет 3,5 года в тюрьме

09.01.2020 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство, сообщает Goal.com.


Reuters

Сообщается, что Микколи хотел вернуть 12 тысяч долларов, которые ему задолжал физиотерапевт.

Футболист решил обратиться за помощью к мафии. Не сообщается, удалось ли Фабрицио получить свои деньги, но действовали бандиты крайне жестко.

Представители Микколи заявили, что он намерен подать апелляцию.

Фабрицио Микколи играл за «Ювентус» и сборную Италии в начале 2000-х. Также он защищал цвета «Палермо», «Бенфики», «Фиорентины», «Перуджи», «Тернаны» и «Лечче», а карьеру завершил на Мальте.

Отметим, что Микколи родом из Сицилии и является почетным жителем муниципалитета Корлеоне.

 
 
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Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство, сообщает Goal.com.
 
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