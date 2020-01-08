|
Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии проведет 3,5 года в тюрьме
Источник материала: Tut.by
Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство,
Сообщается, что Микколи хотел вернуть 12 тысяч долларов, которые ему задолжал физиотерапевт.
Футболист решил обратиться за помощью к мафии. Не сообщается, удалось ли Фабрицио получить свои деньги, но действовали бандиты крайне жестко.
Представители Микколи заявили, что он намерен подать апелляцию.
Фабрицио Микколи играл за «Ювентус» и сборную Италии в начале 2000-х. Также он защищал цвета «Палермо», «Бенфики», «Фиорентины», «Перуджи», «Тернаны» и «Лечче», а карьеру завершил на Мальте.
Отметим, что Микколи родом из Сицилии и является почетным жителем муниципалитета Корлеоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство, сообщает Goal.com.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)