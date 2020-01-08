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В Миорском районе труп мужчины несколько дней просидел за праздничным столом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Миорском районе мужчина убил гостя поленом во время ссоры.
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Правоохранители выяснили, что последний раз 50-летнего мужчину видели в гостях у односельчанина, который недавно вернулся из России.
Пропавший был обнаружен. Его труп находился в кресле за столом, где шло веселье несколько дней.
По результатам экспертизы, на голове у погибшего имелась ссадина, от которой он, предположительно, скончался.
53-летний владелец дома признался, что нанес мужчине удар поленом в ходе ссоры. На голову погибшего был надет капюшон, из-за которого на случившееся не сразу обратили внимание и продолжали веселье.
В разговоре с правоохранителями сельчанин признался, что подозревал, что с гостем не все в порядке.
Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Миорском районе мужчина убил гостя поленом во время ссоры. По информации УВД Витебского облисполкома, жительница деревни Черессы сообщила о...
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