ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Миорском районе труп мужчины несколько дней просидел за праздничным столом

09.01.2020 13:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Миорском районе мужчина убил гостя поленом во время ссоры.  

По информации УВД Витебского облисполкома, жительница деревни Черессы сообщила о пропаже мужа утром восьмого января. Женщина сказала, что супруга несколько дней уже не было дома.  

Правоохранители выяснили, что последний раз 50-летнего мужчину видели в гостях у односельчанина, который недавно вернулся из России.  

Пропавший был обнаружен. Его труп находился в кресле за столом, где шло веселье несколько дней.  

В Миорском районе труп мужчины несколько дней просидел за праздничным столом
Фото: УВД Витебского облисполкома  

По результатам экспертизы, на голове у погибшего имелась ссадина, от которой он, предположительно, скончался.  

53-летний владелец дома признался, что нанес мужчине удар поленом в ходе ссоры. На голову погибшего был надет капюшон, из-за которого на случившееся не сразу обратили внимание и продолжали веселье.  

В разговоре с правоохранителями сельчанин признался, что подозревал, что с гостем не все в порядке.  

Возбуждено уголовное дело.  

«Задушил 37-летнюю хозяйку квартиры». Подробности убийства женщины, останки которой нашли в Свислочи (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Миорском районе мужчина убил гостя поленом во время ссоры.   По информации УВД Витебского облисполкома, жительница деревни Черессы сообщила о...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Миорском районе труп несколько дней просидел за праздничным столом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика