Хозяева переделали здание эстонской железнодорожной станции в стильный особняк

Источник материала: Tut.by

В эстонском уезде Ляэнемаа (115 километров от Таллина) продают необычный жилой дом, здание которого с 1931 по 1968 год использовалось в качестве станции на узкоколейной железной дороге. Как хозяевам удалось переделать этот объект в современное жилье — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: city24.ee

Сейчас этот объект хозяева выставили на продажу за 375 тысяч евро. С виду дом напоминает особняк прошлого века и никак не выдает бывшее здание железнодорожной станции. Кроме основного объекта есть еще несколько построек, которые хозяева также отремонтировали и приспособили под баню, сарай и подсобные помещения.



Фото: city24.ee

В двухэтажном доме площадью 330 квадратных метров разместилось шесть спален, гостиная, кухня, две ванные комнаты. При ремонте хозяева сохранили и отреставрировали оригинальный пол на втором этаже, а также часть окон и дверей.



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee

В отделке по возможности использовались натуральные материалы. Для обогрева дома используется геотермальная система отопления и камин. В зимнее время, говорится в объявлении, коммунальные платежи за дом составляют 200 евро, летом — 50.



Баня. Фото: city24.ee



Фото: city24.ee



Фото: city24.ee