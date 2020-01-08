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Хозяева переделали здание эстонской железнодорожной станции в стильный особняк
Источник материала: Tut.by
В эстонском уезде Ляэнемаа (115 километров от Таллина) продают необычный жилой дом, здание которого с 1931 по 1968 год использовалось в качестве станции на узкоколейной железной дороге. Как хозяевам удалось переделать этот объект в современное жилье — в материале REALTY.TUT.BY.
Сейчас этот объект хозяева выставили на продажу за 375 тысяч евро. С виду дом напоминает особняк прошлого века и никак не выдает бывшее здание железнодорожной станции. Кроме основного объекта есть еще несколько построек, которые хозяева также отремонтировали и приспособили под баню, сарай и подсобные помещения.
В двухэтажном доме площадью 330 квадратных метров разместилось шесть спален, гостиная, кухня, две ванные комнаты. При ремонте хозяева сохранили и отреставрировали оригинальный пол на втором этаже, а также часть окон и дверей.
В отделке по возможности использовались натуральные материалы. Для обогрева дома используется геотермальная система отопления и камин. В зимнее время, говорится в объявлении, коммунальные платежи за дом составляют 200 евро, летом — 50.
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Объект продают за 335 тысяч евро.
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