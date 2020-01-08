ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хозяева переделали здание эстонской железнодорожной станции в стильный особняк

09.01.2020 13:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В эстонском уезде Ляэнемаа (115 километров от Таллина) продают необычный жилой дом, здание которого с 1931 по 1968 год использовалось в качестве станции на узкоколейной железной дороге. Как хозяевам удалось переделать этот объект в современное жилье — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: city24.ee

Сейчас этот объект хозяева выставили на продажу за 375 тысяч евро. С виду дом напоминает особняк прошлого века и никак не выдает бывшее здание железнодорожной станции. Кроме основного объекта есть еще несколько построек, которые хозяева также отремонтировали и приспособили под баню, сарай и подсобные помещения.


Фото: city24.ee

В двухэтажном доме площадью 330 квадратных метров разместилось шесть спален, гостиная, кухня, две ванные комнаты. При ремонте хозяева сохранили и отреставрировали оригинальный пол на втором этаже, а также часть окон и дверей.


Фото: city24.ee

Фото: city24.ee

Фото: city24.ee

Фото: city24.ee

Фото: city24.ee

Фото: city24.ee

В отделке по возможности использовались натуральные материалы. Для обогрева дома используется геотермальная система отопления и камин. В зимнее время, говорится в объявлении, коммунальные платежи за дом составляют 200 евро, летом — 50.


Баня. Фото: city24.ee

Фото: city24.ee

Фото: city24.ee
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Станет ли проще? Медсправки для водителей будут выдавать по-новому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика