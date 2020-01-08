|
11 января работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
09.01.2020 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
11 января 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета Богуцкий Юрий Александрович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 января работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
11 января 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета Богуцкий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)