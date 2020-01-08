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11 января работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

09.01.2020 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

11 января 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета Богуцкий Юрий Александрович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

11 января работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста


11 января 2020 года «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Потапчук Сергей Павлович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.

11 января 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста Метлицкий Вячеслав Валерьевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.

 
Теги: Брест
 
 
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  11 января 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета Богуцкий...
 
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