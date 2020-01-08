11 января работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

11 января 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета Богуцкий Юрий Александрович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.







11 января 2020 года «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Потапчук Сергей Павлович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.



11 января 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста Метлицкий Вячеслав Валерьевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.