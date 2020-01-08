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Протестующие в Абхазии штурмуют администрацию президента
Источник материала: Партизан
Сторонники проигравшего на выборах Алхаса Квицинии на акции протеста выбили двери здания администрации президента Абхазии, между активистами и силовиками происходят стычки.
Как сообщает "
Во втором туре выборов президента Абхазии за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
Сегодня у здания администрации президента собрались сотни протестующих, которые попытались пройти внутрь. Работники администрации в связи с протестной акцией отпущены домой, сообщила сегодня "Абхазия-Информ".
Акция началась у Абхазского драматического театра, к зданию администрации протестующие переместились позже. Часть из сотен активистов прорвалась в здание администрации, сломав при этом двери - их сняли с петель и унесли. Между митингующими и силовиками происходят стычки, передает "Sputnik-Абхазия".
Штурм начался около 13.00 мск. Протестующие не только выломали дверь, но и выбили окно, через которое также пытаются проникнуть внутрь задания, информировало РИА "Новости".
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Сторонники проигравшего на выборах Алхаса Квицинии на акции протеста выбили двери здания администрации президента Абхазии, между активистами и силовиками...
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