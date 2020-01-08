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Воинам десантно-штурмовой бригады в Бресте вручили голубые береты

09.01.2020 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Тактическая, военно-медицинская, разведывательная подготовка, военная топография, связь, РХБЗ – дисциплины, по которым выдержали первый армейский экзамен новобранцы десантно-штурмовой бригады в Бресте.

Воинам десантно-штурмовой бригады в Бресте вручили голубые береты

После контрольных испытаний воинам-десантникам вручили голубые береты.

Воинам десантно-штурмовой бригады в Бресте вручили голубые береты

Воинам десантно-штурмовой бригады в Бресте вручили голубые береты

Воинам десантно-штурмовой бригады в Бресте вручили голубые береты

 
Теги: Брест
 
 
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  Тактическая, военно-медицинская, разведывательная подготовка, военная топография, связь, РХБЗ – дисциплины, по которым выдержали первый армейский экзамен...
 
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