Экс-депутат Анна Канопацкая нашла новую работу

Источник материала: Ежедневник





Экс-депутат белорусского парламента Анна Канопацкая нашла новую работу — она будет представителем по странам восточной Европы в международной инвестиционно-технологической компании с головным офисом в Австрии.

В компании, которая занимается энергетикой, Канопацкая будет работать по специальности — отвечать за юридические вопросы, пишет Tut.by . Помимо официальной работы, экс-депутат, как и говорила ранее, планирует заниматься политикой.

«Я остаюсь в политике, чтобы реализовать проекты по реформированию экономики и продвижению законопроектов, которые, как я считаю, помогут нашей стране. Политика — это не хобби, это большой и серьезный пласт работы, на который уходит много времени. Я благодарна премьер-министру, министерствам и ведомствам, которые остаются со мной на связи и понимают необходимость реформ в нашей стране, — рассказала tut.by Канопацкая.