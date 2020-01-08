Китаец снял на видео зимнее развлечение, которое может повторить каждый (но мы не советуем)

Источник материала: Tut.by

Мужчина из Китая снял на видео необычное зимнее развлечение, для которого нужно лишь свежий снег. Выглядит действительно забавно, и повторить это может каждый (правда у белорусов прямо сейчас не получится), хоть мы и не советуем этого делать. Посмотрите, что он придумал!