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Китаец снял на видео зимнее развлечение, которое может повторить каждый (но мы не советуем)
Источник материала: Tut.by
Мужчина из Китая снял на видео необычное зимнее развлечение, для которого нужно лишь свежий снег. Выглядит действительно забавно, и повторить это может каждый (правда у белорусов прямо сейчас не получится), хоть мы и не советуем этого делать. Посмотрите, что он придумал!
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Жаль, что повторить такое в Беларуси пока не получится.
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