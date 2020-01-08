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Спасаясь от дьявола, испанец на внедорожнике въехал в храм
Источник материала: СТВ
Новости Испании. В испанской провинции Толедо водитель внедорожника протаранил двери храма Святого Иоанна Евангелиста и доехал до самого алтаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, 35-летний местный житель пытался спастись от преследования дьявола, которым, по его убеждению, он одержим. В результате ДТП серьёзно повреждены скамейки, а также двери собора.
Водителя с травмами доставили в больницу. После лечения, вероятнее всего, его арестуют.
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Новости Испании. В испанской провинции Толедо водитель внедорожника протаранил двери храма Святого Иоанна Евангелиста и доехал до самого алтаря, сообщили в...
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