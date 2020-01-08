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Спасаясь от дьявола, испанец на внедорожнике въехал в храм

09.01.2020 15:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В испанской провинции Толедо водитель внедорожника протаранил двери храма Святого Иоанна Евангелиста и доехал до самого алтаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Спасаясь от дьявола, испанец на внедорожнике въехал в храм

Таким образом, 35-летний местный житель пытался спастись от преследования дьявола, которым, по его убеждению, он одержим. В результате ДТП серьёзно повреждены скамейки, а также двери собора.

Спасаясь от дьявола, испанец на внедорожнике въехал в храм

Водителя с травмами доставили в больницу. После лечения, вероятнее всего, его арестуют. 

Спасаясь от дьявола, испанец на внедорожнике въехал в храм

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Новости Испании. В испанской провинции Толедо водитель внедорожника протаранил двери храма Святого Иоанна Евангелиста и доехал до самого алтаря, сообщили в...
 
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