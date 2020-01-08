"Страшные люди". Суд вынес приговор по резонансному убийству в Юровичах

Ночью они напали на супружескую пару одночельчан в их доме, затем избили соседа , который оказался рядом — мужчина скончался на месте. Напомним, молодых людей, ранее уже судимых, задержали за преступление, совершенное в ноябре 2018 года, на тот момент им было 17, 20 и 25 лет (старший и младший — родные братья)., который оказался рядом — мужчина скончался на месте.





криминальной троицы, которая, по словам местных жителей, держала в страхе весь поселок . Было установлено, что полугодом ранее они топорищем избили знакомого. В октябре они позвали к себе односельчанина, избили и заперли в подвале. В том же месяце старший из них изнасиловал жительницу поселка. Позже следствие доказало и другие преступления. Было установлено, что полугодом ранее они топорищем избили знакомого. В октябре они позвали к себе односельчанина, избили и заперли в подвале. В том же месяце старший из них изнасиловал жительницу поселка.









Суд над обвиняемыми велся в закрытом режиме.





Всем троим было предъявлено обвинение в убийстве человека с особой жестокостью группой лиц из хулиганских побуждений и покушении на аналогичное убийство еще двух человек, а также в особо злостном хулиганстве.





Кроме того, 25-летнего мужчину обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ.





В итоге все трое были признаны виновными по всем статьям.





Старший обвиняемый, с учетом неотбытого ранее наказания, получил окончательный срок в 25 лет колонии усиленного режима со штрафом в 2 675 рублей. Второй молодой человек был осужден на 23,5 года усиленного режима.





Самый младший фигурант (на момент совершения преступления он был несовершеннолетним) получил 13,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.





Кроме того, все трое должны в равных частях выплатить двоим потерпевшим 100 и 10 тыс. рублей.





Приговор может быть обжалован.