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"Страшные люди". Суд вынес приговор по резонансному убийству в Юровичах
Источник материала: Партизан
Сегодня Гомельский областной суд вынес приговор троим молодым жителям агрогородка Юровичи Калинковичского района, которые обвинялись в жестоких преступлениях и держали в страже весь поселок.
Напомним, молодых людей, ранее уже судимых, задержали за преступление, совершенное в ноябре 2018 года, на тот момент им было 17, 20 и 25 лет (старший и младший — родные братья).
Позже следствие доказало и другие преступления
Суд над обвиняемыми велся в закрытом режиме.
Всем троим было предъявлено обвинение в убийстве человека с особой жестокостью группой лиц из хулиганских побуждений и покушении на аналогичное убийство еще двух человек, а также в особо злостном хулиганстве.
Кроме того, 25-летнего мужчину обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ.
В итоге все трое были признаны виновными по всем статьям.
Старший обвиняемый, с учетом неотбытого ранее наказания, получил окончательный срок в 25 лет колонии усиленного режима со штрафом в 2 675 рублей. Второй молодой человек был осужден на 23,5 года усиленного режима.
Самый младший фигурант (на момент совершения преступления он был несовершеннолетним) получил 13,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, все трое должны в равных частях выплатить двоим потерпевшим 100 и 10 тыс. рублей.
Приговор может быть обжалован.
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Сегодня Гомельский областной суд вынес приговор троим молодым жителям агрогородка Юровичи Калинковичского района, которые обвинялись в жестоких преступлениях и...
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