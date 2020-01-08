ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане купили более 3 млн бутылок шампанского на новогодние праздники

09.01.2020 15:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Минчане купили более 3 млн бутылок шампанского на новогодние праздники
shutterstock.com

Минчане к Новому году и Рождеству приобрели более 3 млн бутылок шампанского и игристых вин. Об этом рассказал заместитель начальника отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома Дмитрий ПЛЕХАНОВ.

Минчане купили более 3 млн бутылок шампанского на новогодние праздники Белорусы потратили за год в местных интернет-магазинах 1,68 млрд рублей

«В четвертом квартале 2019 года было реализовано более 3 млн бутылок шампанского и игристых вин, что выше уровня 2018 года на 2%. Также столичными организациями торговли продано более 450 тыс. сладких новогодних подарков», – отметил специалист.

Среди непродовольственных самыми популярными товарами стали сувениры с символикой крысы и мыши, брелоки, магниты, стеклянные шары. Спросом пользовались полотенца, салфетки, кухонные наборы, постельное белье, скатерти, ткани с новогодней тематикой для сервировки праздничного стола, кружки, парфюмерия и косметика, ювелирные изделия, часы, а в дни скидок – теле- и радиотовары, бытовая техника.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители ГУПР Мингорисполкома подвели итог праздничной торговли в столице.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белтехосмотр»: при прохождении ТО медсправка больше не нужна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика