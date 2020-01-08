Минчане купили более 3 млн бутылок шампанского на новогодние праздники

Источник материала: Аргументы и факты

Минчане к Новому году и Рождеству приобрели более 3 млн бутылок шампанского и игристых вин. Об этом рассказал заместитель начальника отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома Дмитрий ПЛЕХАНОВ.

«В четвертом квартале 2019 года было реализовано более 3 млн бутылок шампанского и игристых вин, что выше уровня 2018 года на 2%. Также столичными организациями торговли продано более 450 тыс. сладких новогодних подарков», – отметил специалист.

Среди непродовольственных самыми популярными товарами стали сувениры с символикой крысы и мыши, брелоки, магниты, стеклянные шары. Спросом пользовались полотенца, салфетки, кухонные наборы, постельное белье, скатерти, ткани с новогодней тематикой для сервировки праздничного стола, кружки, парфюмерия и косметика, ювелирные изделия, часы, а в дни скидок – теле- и радиотовары, бытовая техника.