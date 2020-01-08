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Миллиардер заплатит $9 тысяч за ретвит своих постов

09.01.2020 16:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Японский магнат из мира моды Юсаку Маэдзава отдаст девять миллионов долларов своим подписчикам в Twitter, пишет Reuters.

Это не шутка, а «социальный эксперимент», который, как считает японец, покажет, делают ли деньги людей счастливыми.

Юсаку даст по девять тысяч долларов тысяче своих подписчиков. Для того, чтобы получить деньги, нужно ретвитнуть пост японца, написанный не раньше 1 января 2020 года (ссылка на Twitter тут). 

Из ретвитнувших счастливчики определятся случайным образом. А тому, кто по итогу возьмет приз, придется регулярно проходить опросы – так магнат будет следить за влиянием денег на самочувствие человека. 

«Это серьезный социальный эксперимент», – сказал Маэдзава и добавил, что надеется привлечь к проекту ученых и экономистов.


Заметим, что японский миллиардер станет первым частным пассажиром, который будет летать вокруг Луны на SpaceX Илона Маска. 

Reuters говорит, что прощаться с деньгами для Юсаку – привычное дело: он известен своими заоблачными тратами на искусство и спорткары. А в перерывах любит поразмышлять, каким он будет – мир без денег.

Свою ярмарку щедрости для подписчков в Twitter Маэдзава связал с идеей базового дохода, или теорией о предоставлении периодических безлимитных платежей всем гражданам. 
 
 
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Японский магнат из мира моды Юсаку Маэдзава отдаст девять миллионов долларов своим подписчикам в Twitter, пишет Reuters.
 
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