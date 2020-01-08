В Беларуси вступили в силу новые правила регистрации доменных имен

С 1 января 2020 года в Беларуси внесен ряд изменений в инструкцию о регистрации доменных имен в национальной зоне. Соответствующий приказ Оперативно-аналитического центра опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Главное нововведение, которое коснется всех владельцев имен .BY и .БЕЛ, – удаление домена сразу по окончании оплаченного периода регистрации. Ранее правила предусматривали 30-дневный период блокировки домена, когда предыдущий владелец мог продлить регистрацию и продолжить использование имени. В то же время невостребованные домены теперь будут быстрее попадать на благотворительный аукцион, чтобы найти новых владельцев.

Продлить регистрацию домена теперь можно не ранее, чем за 2 месяца до окончания оплаченного периода. Прежде этот срок составлял полгода.

В то же время срок, в который владелец домена должен предоставить свои данные для корректировки информации в централизованной базе данных, увеличился с трех до семи рабочих дней. Такую информацию через регистратора может запрашивать администратор или технический администратор доменной зоны для поддержки базы в актуальном состоянии.