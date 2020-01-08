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Чья елочка краше?

09.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Чья елочка краше?

Подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов, организаций, жилых домов. Кто же ярче и креативнее всех встретил 2020-й год?

Первая иллюминация появилась в окнах и на фасадах административных зданий поселка еще в начале декабря. Надо полагать, что трудовые коллективы украшали свои здания не для конкурса, а ради праздничного настроения своих работников и горожан. Ближе к середине месяца подтянулись остальные, подключились и коммунальники. Райцентр, а вслед за ним и другие населенные пункты района засияли разноцветными гирляндами, неоновыми лентами, светодиодными лампами. Что только не использовали коллективы учреждений, организаций и предприятий, а также хозяева домовладений, чтобы украсить свой фасад?! Площадь Вороново украсила многометровая ель-красавица, светящиеся новогодние фигуры и даже символ наступающего года — ростовая Крыса. По многолюдности улиц в вечернее время, а именно тогда можно было полюбоваться этим разнообразием во всей красе, можно было судить, что вороновчанам такое преображение пришлось по душе. Жители и гости поселка просто диву давались, оценивая труд и фантазию земляков.

Непросто пришлось и жюри районного конкурса. При подведении итогов оно учитывало такие критерии, как оригинальность, зрелищность и эстетичность новогоднего оформления. По мнению жюри, в номинации «Лучшее новогоднее оформление  предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг» победителем стал Вороновский участок почтовой связи


Чья елочка краше?

Чья елочка краше?

В номинации «Лучшее оформление зданий, внутренних помещений и прилегающих территорий организаций, учреждений, предприятий промышленно-производственной сферы» — ОАО «Вороновская сельхозтехника»


Чья елочка краше?

Среди учреждений социальной сферы — ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения»


Чья елочка краше?
Чья елочка краше?
Чья елочка краше?
Чья елочка краше?

Диплом победителя в номинации «Лучшее оформление новогодней елки» — у КСУП «Гирки».

А среди населенных пунктов — у КСУП «Больтишки»


Чья елочка краше?
Чья елочка краше?

Чья елочка краше?

Костел Святых апостолов Симеона и Иуды Фаддея в городском поселке Вороново отмечен в номинации «Лучшее рождественское оформление религиозных (культовых) объектов».


Чья елочка краше?
Чья елочка краше?
Чья елочка краше?

По условиям районного конкурса все победители получат денежные премии в размере трех базовых величин. Поздравляем!

Татьяна ДУДКО.

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Теги: Гродно
 
 
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Подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов, организаций, жилых домов. Кто же ярче и креативнее всех встретил...
 
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