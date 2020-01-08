Генпрокуратура выявила коррупцию в работе Белтехосмотра

Источник материала: Ежедневник





Генеральная прокуратура провела выборочную проверку деятельности «Белтехосмотр», в ходе которой выявила нарушения законодательства.

В Генпрокуратуре отметили, что в 2018– 2019 годах к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечено 4 должностных лица предприятия по 73 фактам получения взяток за незаконное проставление в сертификаты транспортных средств сведений о прохождении государственного технического осмотра, а также их допуск к участию в дорожном движении без уплаты соответствующих платежей.

Сообщается, что работники предприятия отдельным автовладельцам оказывали неправомерное предпочтение, что создавало условия для коррупции. К примеру, выявлены факты, когда при проведении гостехосмотра не проводилась сверка маркировок кузова, шасси, рамы.

В ведомстве считают, что подобные действия не только нарушают закон, но и создают реальную угрозу безопасности на дорогах республики.

Как сообщает Генпрокуратура, наряду с этим УП «Белтехосмотр» не осуществляло надлежащий контроль за выполнением диагностическими станциями, входящими в структуру предприятия, требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности.

Как показала проверка, жалобы граждан и представителей субъектов хозяйствования в основном касались качества оказания услуг при проведении гостехосмотра транспортных средств и выполнении контрольно-диагностических работ.

Разрешая такие обращения, руководство при наличии достаточных оснований не всегда ставило вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов заявителей.

«Принимались необоснованные решения о прекращении рассмотрения обращений, а также рассмотрении тех, которые не относились к компетенции предприятия», - добавили в ведомстве.

По результатам внесенного Генпрокуратурой директору УП "Белтехосмотр" представления ряд должностных лиц привлечен к дисциплинарной ответственности, внесены изменения в локальные нормативные акты по вопросам рассмотрения обращений, установлен контроль за выполнением антикоррупционных ограничений.