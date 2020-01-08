ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В лидерах даже с пробитыми колёсами. Экипаж Вязовича занимает общее итоговое второе место в ралли «Дакар»

09.01.2020 16:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Даже пробитые колёса не мешают белорусам идти вторыми в генеральной классификации ралли «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В лидерах даже с пробитыми колёсами. Экипаж Вязовича занимает общее итоговое второе место в ралли «Дакар»

Навигация была несложной, но вот второй и третий отрезок были убойными. Экипажу Вязовича пришлось менять колесо, а потом ещё продолжать ехать с двумя проколами.

В лидерах даже с пробитыми колёсами. Экипаж Вязовича занимает общее итоговое второе место в ралли «Дакар»

Третий участок, по словам наших спортсменов, был таким, что на нём впору триал проводить. Потому 6-е место по итогам четвёртого дня соревнований и общее итоговое второе  хороший результат.

«Два участка ехали первыми». Вязович рассказал, как экипаж «МАЗ-СПОРТавто» проходит «Дакар»

В лидерах даже с пробитыми колёсами. Экипаж Вязовича занимает общее итоговое второе место в ралли «Дакар»

9 января команды вышли на старт пятого этапа. Его протяжённость 563 километра. Спецучасток наконец-то уведёт гонщиков и райдеров в огромные дюны – почти половина маршрута пройдёт в песках.

В лидерах даже с пробитыми колёсами. Экипаж Вязовича занимает общее итоговое второе место в ралли «Дакар»

Впрочем, скал и камней также будет в избытке – они послужат отличными ориентирами для штурманов. Но и здесь участникам не стоит забывать о риске прокола. 

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Даже пробитые колёса не мешают белорусам идти вторыми в генеральной классификации ралли «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика