Не поверите! Верка Сердючка... женится... на своей маме

На днях в Сети вспылила фотография, на которой Андрей Данилко целовался с симпатичной девушкой. Пользователи социальных сетей узнали в ней так называемую маму Верки Сердючки Инну Белоконь. Как выяснилось позже, кадр был сделан в Майами, штат Флорида, США.





Предположительно, их роман длится уже много лет, но раскрывать отношения публике знаменитости не планировали.





Сам же Данилко недавно публично поразмышлял о свадьбе. По словам артиста, он был бы не против прийти на торжественную церемонию в банном халате и тапочках.





Вероятно, эту тему Андрей Данилко поднимал и в разговоре с Белоконь. Поклонники предполагают, что их свадьба не за горами.







