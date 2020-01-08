Названа польза зеленого чая для сердца

Источник материала: Tut.by

Китайские ученые выяснили, что те, кто пьет чай как минимум три раза в неделю, снижают риск смерти от болезней сердца, а также живут более долгой и здоровой жизнью — по крайней мере, в Китае. Обнаруженная связь оказалась сильнее для мужчин, чем для женщин, и для выбирающих зеленый чай, а не черный. Работа опубликована в журнале European Journal of Preventive Cardiology, пишет CNN .



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Ученые проанализировали данные 100 тысяч китайцев без болезней сердца и разделили их на группы в зависимости от того, как часто они пьют чай. Оказалось, что через семь лет те, кто пил чай три раза в неделю и больше, имели на 20% ниже риск развития болезней сердца — и на 22% ниже риск смерти от них. А ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 50 лет для них выросла на 1,26 года.

Важно отметить, что это наблюдательное исследование, а значит, оно не устанавливает причину и эффект, а лишь называет ассоциацию.

Как пишет N+1 , чай известен своими противовоспалительными свойствами, которые ему придают антиоксиданты флавоноиды. Они нейтрализуют действие активных форм кислорода, выделяемых иммунными клетками во время воспаления, и тем самым снижают количество повреждений в тканях. В то же время, антиоксиданты могут работать и внутри клеток, подавляя в них окислительный стресс. Поэтому чай, наряду с другими источниками антиоксидантов, считают возможным средством продления жизни — или хотя бы избавления от возрастных болезней.