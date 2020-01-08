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Те, кем гордится вся Беларусь. В Минске вручают премии «За духовное возрождение»

09.01.2020 16:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Те, кем гордится вся Беларусь. Во Дворце Республики собираются участники церемонии вручения, пожалуй, самых престижных премий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, кем гордится вся Беларусь. В Минске вручают премии «За духовное возрождение»

Это настоящие подвижники, которые прославляют нашу страну. С некоторыми из лауреатов премии «За духовное возрождение» и спецпремий деятелям культуры и искусства, а также тех, кто взошёл на «Белорусский спортивный Олимп», мы уже успели познакомить наших зрителей. Теперь предлагаем стать ближе к этому яркому событию и ждём последнюю информацию из Дворца Республики. На связь со студией выходит наш корреспондент Алёна Сырова. 

Те, кем гордится вся Беларусь. В Минске вручают премии «За духовное возрождение»

Алёна Сырова, корреспондент:
Вручение премий Президента – это уже хорошая традиция, длиною более чем в 20 лет. В фойе дворца организовали выставку, где можно увидеть личные вещи лауреатов.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Алена Сырова
 
 
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Новости Беларуси. Те, кем гордится вся Беларусь. Во Дворце Республики собираются участники церемонии вручения, пожалуй, самых престижных премий, сообщили в...
 
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