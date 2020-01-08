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Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

09.01.2020 16:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В программе «Центральный регион» знакомимся с людьми, которые привыкли делать добро, не требуя ничего взамен.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Ежегодно 5 декабря отмечается Всемирный День волонтёров. В Минской области – несколько десятков добровольных дружин и команд, готовых прийти на помощь в любое время.

Волонтёры из Фаниполя со временем не считаются: весь день распланирован. И первая задача – проведение праздничного мероприятия для людей с ограниченными возможностями. Две даты – День волонтёра и День инвалида находятся совсем рядом. И это неспроста. Ведь тандем нуждающегося и готового помочь – неразрывен.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Для этих женщин выступление перед большой публикой уже не вызывает волнения. Волонтерский отряд «Веселуха» существует пять лет при филиале Дзержинского территориального центра социального обслуживания в Фаниполе. В составе – 25 женщин в «серебряном» возрасте. Пожилым и людям с ограниченными возможностями они помогают музыкой. 

Виктория Романович, директор Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения:
У нас сейчас 25 пожилых волонтёров. В этом году они оказали помощь 973 пожилым людям. Человек в любой момент может позвонить, и к нему придет человек с добром, помощью. И за это абсолютно ничего не попросит, потому что он волонтер. У нас есть 4 дома социальных услуг в отдаленных населенных пунктах, куда с удовольствием выезжает волонтерский отряд «Веселуха».

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Инициатор создания волонтёрского клуба и теперь уже его руководитель – Людмила Тимофеевна Туля. Своей помощью женщина делиться привыкла. Когда-то была председателем ветеранской организации. Так что подход к пожилым людям знает. Своей командой гордится. Такую творческую работу называет – музыкальной терапией.

Людмила Туля, руководитель волонтёрского клуба «Веселуха»:
Поём мы в обыкновенных домах. В каждой деревне есть староста, туда собираются люди, и мы исполняем песни. И по заявкам можем попеть. Стараемся выбирать песни веселые, душевные. На праздники деревни нас приглашают, выступаем на отчетных концертах. Концерт выходного дня в Дзержинске нам сказал один мужчина: «Надо же! Без фонограммы, вживую и бесплатно! Да такие красивые!».

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Волонтёры клуба «Веселуха» – это в прошлом учителя, медики, культработники, психологи. Активный образ жизни не ушёл даже с годами. Все женщины творческие. Свои знания и таланты реализуют в клубе. Кто-то проводит занятия по танцам, другой психологические тренинги, есть свои мастерицы и даже писательницы. Так, Тамара Кощево исполняет авторские песни. С музыкой связана с детства.

Тамара Кощево, участница волонтёрского клуба «Веселуха»:
Создали центр – это такое большое благо для жителей нашего города! Все ученые и музыковеды доказали, ведь музыка и здоровью помогает, и развивает гармонично детей. Не зря же говорят, музыка строить и петь помогает. Она оздоравливает. Очень хорошо, что у нас в стране волонтерское движение развито – это развивает доброту. Занимаясь этой деятельностью, люди сами духовно растут. Это же важно – и побеседуешь с больным человеком, расскажешь – они рассказывают какую-то историю.  Поздравляем юбиляров, достойных людей. Даришь теплоту и сам этим теплом подогреваешься. Поэтому очень важно, и молодежь к этому делу еще приобщается. Больше доброты в мире – меньше будет зла.

Волонтёрский коллектив везде встречают с радостью, как своих, родных людей. Клуб поддерживает связи с различными домами-интернатами и не только своего района. Волонтёры посещают храмы, совместно проводят акции с ребятами из Союза молодёжи. А осенью к началу учебного года вручают школьные портфели нуждающимся вместе с байкерами.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Людмила Туля:
В Дзержинске у нас оказался байкерский клуб. Мы здесь и чай пили с ними. Когда они ехали из Дзержинска, стоял такой грохот – слетелось пол-Фаниполя ребятишек. Они нам дали посидеть – есть даже фотографии, где мы на байках сидим. Мы решили завязать с ними дружбу, и летом куда-нибудь с ними поедем.

Снова с песней. Волонтёрский клуб «Веселуха» навестил жительницу Фаниполя – Нину Константиновну Теребову. Тем более что повод значимый: женщине исполнилось 97 лет. И это не разовый визит. Волонтёры поздравляют её практически со всеми праздниками, всегда готовы оказать помощь. Но в доме у пенсионерки есть личный волонтёр. За женщиной присматривает невестка. Она, в свою очередь, хоть и рассталась с мужем давно, оставить свекровь в полном одиночестве не смогла.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Ольга Теребова, жительница Фаниполя:
Для меня это близкий человек. Она мне помогала, когда моя мама болела. Они мне помогала в трудные минуты тоже, она помогала внуков растить. Мы были всегда вместе, и я не могу ее кому-то оставить. Старость я должна досмотреть, потому что я ей очень благодарна. Бывает всякое, бывает и тяжело. Но это жизнь, поэтому надо к этому относиться спокойно и поддерживать всегда этого человека. Потихоньку подбадриваю ее. Покапризничает, и ничего!

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Виктор Феоктистов, председатель районного совета ветеранов:
У нас в районе всего проживает в настоящий момент 28 ветеранов Великой Отечественной войны. Нина Константиновна – труженик Великой Отечественной войны – ковала победу. Поэтому мы стараемся поздравлять с днем рождения. Я, вообще, считаю, что наши ветераны – это «золотой фонд» жителей республики. Это их ум, опыт и душевность. И они вот это передают и молодежи при беседах. У нас уже мало ветеранов, которые могут выйти в школу, но дети приходят. Но есть еще некоторые, кто приходит в школу и выступают.

Сразу после поздравлений волонтёры отправляются по следующему адресу. Валентину Николаевну Мощелуеву помощники знают давно. Особенно близкие отношения у пенсионерки сложились с волонтёром клуба «Веселуха» – Анной Крощенко. Женщины не только соседи, но и почти одна семья. Все проблемы решают сообща. Так как волонтёр по образованию медсестра, то для Валентины Николаевны она первая скорая помощь.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Валентина Мощелуева, жительница Фаниполя:
40 лет мы с ней общаемся. В этом году, вообще, было, и супругу спасибо, – 3-4 месяца возили меня к зубному – все зубы выпали, разболелись корни. Пришлось все удалять.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Анна Крощенко, участница волонтёрского клуба «Веселуха»:
Измеряем давление, таблеточку. Посидим, поговорим.

От территориального центра пенсионерка получает помощь социального работника. И если делом помогают старшие, то словом – только начинающие. Волонтёры БРСМ также посещают пожилых людей и оказывают помощь в домашних делах. В команде молодёжи в Минской области насчитывается почти 50 тысяч ребят. Именно волонтёрское движение пользуется особой популярностью. Более 4 тысяч школьников и студентов состоят в клубе «Доброе сердце».

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Жустина Красовская, ученица Фанипольской средней школы №1:
Кто нуждается, мы ходим, помогаем, заряжаем улыбками, добром. Разговариваем с инвалидами и их мамами. Делаем им своими руками открытки. Стихи. Танцуем, играем. Это само по себе как-то нравится.

Лев Ефимов, ученик Фанипольской средней школы №1:
Я знаю, что в Минске волонтерство очень сильно развито. Когда проходили Европейские игры, на улицах было очень много волонтеров. Мне бы хотелось вступить в их ряды. Мне нравится помогать людям, меня с детства так воспитали.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

В Минской области работает 23 территориальных центра социального обслуживания. При них действуют различные волонтёрские клубы. Помощь оказывают одиноким, пожилым, инвалидам, детям-сиротам, бывшим заключенным, пострадавшим от домашнего насилия и оказавшимся в других трудных ситуациях. Центры предоставляют социальных работников, сиделок и нянь. Всего помощь на дому получают свыше 21 тысячи граждан.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Людмила Ващило, начальник управления государственной и социальной поддержки комитета по труду занятости и социальной защите Миноблисполкома:
С 2000-х годов, когда при территориальных центрах стали организовываться отделения дневного пребывания, для молодых инвалидов, для пожилых граждан, у нас образовалась ячейка активных пожилых людей, которые просто захотели делать добро. Уже в 2009 году все это движение приобрело масштаб – был дан старт проекту «Равный равному». И очень активно включились в это волонтерское движение пожилые люди. На сегодня у нас около 500 волонтеров. Последние данные – 491 человек, но эти данные постоянно меняются, потому что к нашим активным пожилым людям присоединяются и другие. 95 % – это, конечно, женщины, но есть у нас и «сильный пол». Средний возраст волонтеров – 68 лет. Самому молодому из наших – 58. И самым возрастным – под 90 лет. Есть у нас два волонтера – Вилейка и Пуховичи – почтенного возраста, но которые продолжают активно с нами сотрудничать и работать.

У каждого волонтёра – свои подопечные. Им оказывают не только моральную поддержку, но и проводят занятия по различным направлениям. Сейчас особенно популярна компьютерная грамотность. Главная же задача особое внимание каждому.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Людмила Ващило:
Наверное, с 2010 года активно стали оказывать помощь наши бабушки и дедушки не только пожилым и одиноким, но и стали общаться с детьми. Они посещают детские дома-интернаты, СПЦ. И самое ценное, как они говорят, что их стали называть «наши бабушки». Те, у кого по какой-то причине нет внуков, они их получились через деток, с которыми они общаются. А дети, у которых никогда не было бабушки и дедушки, например, сироты, они имеют опыт общения. Наши волонтеры «серебряного» возраста стали активно сотрудничать уже и с молодежью. И 5 ноября мы провели форум «Связь поколений», на котором встретились активные представители волонтеров «серебряного» возраста и наша молодежь. Уже они говорят о том, чтобы делать смешанные группы при волонтерстве, чтобы приходили домой и оказывали помощь сразу несколько поколений.

Этот форум и привёл к недельной акции под названием «Марафон добрых дел». Каждый день волонтёры посветили определённому направлению. Стартовала акция помощи пожилым людям. Её дополнят дни помощи детям и дни экологического волонтёрства.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Помимо заботы о людях волонтёры Минщины обеспечивают порядок и чистоту на культурно-значимых и исторических местах.

Территория мемориальной усадьбы Якуба Коласа, в 10 километрах от Столбцов. Это место – не только туристический объект, но и память об известном белорусском писателе. Которую хранят волонтёры и призывают остальных уважать историю.

Между мемориальной усадьбой и волонтёрами Столбцовского территориального центра давние связи. Ежегодно здесь наводят порядок. Комплекс находится в лесном массиве. Поэтому работы хватает как летом, так и зимой.

Сегодня в составе волонтёров две команды: молодёжь от БРСМ и старшее поколение от клуба «Проводники добра». Алла Бабицкая в волонтёрстве нашла главное – чувство, что, несмотря на возраст, ты ещё нужен. Пенсионерка активно принимает участие в различных акциях. Вот и сегодня от работы получает удовольствие.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Алла Бабицкая, участница волонтёрского клуба «Проводники добра»:
Работают у нас различные направления. Мы посещаем больных людей на социальных койках в больницах, мы работаем с детскими садами, со школами – это, в основном, учителя-пенсионеры. Мы работаем с детками-инвалидами. Учим их народному творчеству, бисероплетению, вязанию, чтобы дети были заняты. Что такое – быть на пенсии: чувствовать, что ты ненужный человек? Меня пригласили, и я очень благодарна. Говорят: «Тебе 81 год, зачем тебе это надо?». Я говорю: «Вы что? Нельзя поникать, нельзя сидеть дома! Надо наоборот выходить». Я сейчас общаюсь хорошо с соседями. У меня хорошая библиотека дома, и я помогаю. Подсказываю. Я им услугу оказываю, а мне помогают в моем возрасте. И я очень благодарна. А сидеть дома пенсионеру дома без общения с людьми нельзя.

Александр Жуковский, участник волонтёрского клуба «Проводники добра»:
Здесь есть люди старше меня по возрасту, и у них есть желание общаться. И как-то, честное слово, заражаешься даже. И молодежь сегодня с нами. Все работают, все улыбаются.

Такой экологический день, действительно, стал хорошим примером общей работы волонтёров разного поколения. От Союза молодёжи подключились ребята из первичных профсоюзных организаций. А их в районе более 70. На Столбцовщине волонтёрское движение живёт уже 10 лет. В составе добровольных дружин – 90 школьников и студентов, и более 50 представителей работающей молодёжи. Не учитывая профессиональные пути, они не скупятся на безвозмездную помощь.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Полина Высоцкая, первый секретарь первичной организации районного центра гигиены и эпидемиологии:
Это, во-первых, гордость за себя, свой коллектив. Особенно, когда нас показывают, о нас печатают в районных изданиях, на сайтах публикуют, по радио о нас говорят. Это очень приятно, и хочется продолжать.

Егор Подольский, первый секретарь Столбцовского районного комитета БРСМ:
Недавно были подведены областные итоги «Волонтер года-2019», и одна из первичных организаций нашего района, СШ №3 г. Столбцы завоевала награду как лучшая организация волонтеров. Кроме того у нас были отмечены грамотами и благодарностями наши ребята. Мы решили привлечь работающую молодежь.

В Белорусский союз молодёжи каждый приходит по-разному. Кто-то начинает свой путь уже в школьном возрасте, других интересует активная студенческая жизнь. Но главное, что каждый свой выбор делает осознанно. И на этом моменте хорошо срабатывает статус БРСМ. Представить сейчас любое районное или областное мероприятие без ребят в красных майках и кепках уже невозможно.

Кирилл Шик, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Каждый год есть наши волонтеры, которые занимают первые места на республиканском конкурсе волонтеров. У нас есть три человека, которые заняли за личный вклад первое место на Республиканском конкурсе волонтеров «Доброе сердце». Я бы хотел отметить Минский район – там очень активное волонтерское движение. На этих волонтеров кладется огромная нагрузка. Отметим, что у нас развито волонтерское движение и в Солигорском районе. Они занимаются экологией – популяризуют постоянно раздельный сбор мусора.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

Завершился волонтёрский экологический день экскурсией по мемориальной усадьбе. Кстати, государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа недавно отметил 60-летие. Филиал в Столбцах уже посетили представители почти 50 стран. Сегодня же гостями усадьбы стали волонтёры, воспитанники дома-интерната и люди с инвалидностью.

Евгений Шавель, заведующий филиалом государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
У нас разрабатывается туристический маршрут «Утраченное наследие», который будет связывать «Альбуть» со станцией электрички «Тёмные Ляды». Туристический маршрут должен связать полностью все эти наши объекты. И это не просто автомобильные маршруты. Это должны быть и велосипедные маршруты. Именно в «Альбути» разрабатывается экологическая тропа здоровья.

Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

В создании туристического маршрута и экологической тропы также не обойдётся без волонтёрской помощи. Ну а пока команда людей с добрым сердцем готовится к новогодним акциям и благотворительным мероприятиям. Активисты подготовят теплые вязаные подарки для детей-сирот и инвалидов. А молодёжь выступит перед детьми с концертной и театральной программами.

Люди в материале: Виктория Романович, Людмила Туля, Тамара Кощево, Ольга Теребова, Виктор Феоктистов, Валентина Мощелуева, Анна Крощенко, Жустина Красовская, Лев Ефимов, Людмила Ващило, Алла Бабицкая, Александр Жуковский, Полина Высоцкая, Егор Подольский, Кирилл Шик, Евгений Шавель
 
Теги: Минск
 
 
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В программе «Центральный регион» знакомимся с людьми, которые привыкли делать добро, не требуя ничего взамен. Ежегодно 5 декабря отмечается Всемирный День...
 
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