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"Где такое видано?" - Лукашенко рассказал о желании России продавать Беларуси нефть выше мировых цен

09.01.2020 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп" раскрыл некоторые аспекты переговоров с российской стороной по ценам на нефть и газ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Где такое видано?" - Лукашенко рассказал о желании России продавать Беларуси нефть выше мировых цен

"Почему мы до сих пор с Президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? - возмутился Александр Лукашенко. - Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли".

Президент также прокомментировал переговоры о ценах на российский газ для Беларуси. Свои аргументы он назвал простыми: "75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - подчеркнул глава государства.

Пока стороны договорились о поставках газа в течение некоторого времени на прежних условиях. "Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу, - напомнил Александр Лукашенко. - Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано".

Он обратил внимание, что на фоне переговоров в Беларуси вдруг проснулись "свядомыя" и закричали о потере суверенитета. По их мнению, надо было давно отказаться от тесных отношений с Россией. "Если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились. Россия - это не просто огромная страна, дружественный нам народ. Это страна, где мы покупали сырье. Самое главное (сырья море, мы можем купить его в любой стране) - это наш общий рынок. Мы все перелопачивали и перерабатывали на этом пространстве. И что может случиться и случилось бы - посмотрите на соседнюю Украину. Это отчасти потому, что по живому все порвали и поломали", - считает Президент.

Несмотря на сложные переговоры с Россией, глава государства подчеркнул, что в мире нет такого народа, кроме россиян, который относится к белорусам с большим уважением и трепетом. "По-разному могут устраивать свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией. Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем. Не тем времена: мы стали на ноги благодаря своему труду", - заявил Александр Лукашенко.

Он также рассказал о недавно предоставленных ему закрытых отчетах, где описывается политика Беларуси. В них, по словам Президента, белорусы описываются в добром ключе как "образованные и трудолюбивые люди, которые не возьмут то, что им не принадлежит". "Это дорогого стоит. Мы должны быть такими. Мы должны жить в своей стране, должны понимать, во имя чего живем. И ни в коем случае не должны смотреть на своих соседей, особенно россиян. Кому-то очень хочется, чтобы мы столкнули два народа. Тогда все - крест на нас", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко назвал отношения между белорусами и россиянами показателем того, как должно развиваться сотрудничество не только между соседями, но и в целом - даже между США и Ираном. "Поэтому не надо думать, что где-то на Западе или на Востоке кто-то нам принесет и подарит счастье. Счастье в наших руках", - резюмировал белорусский лидер.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и...
 
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