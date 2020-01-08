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Орденом Почета награжден председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

09.01.2020 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Государственных наград удостоены 96 представителей различных отраслей за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и укрепление общественного порядка, развитие сельского и дорожного хозяйства, железнодорожного и нефтепроводного транспорта, заслуги в сферах образования, науки, культуры, искусства и спорта. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Орденом Почета награжден председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

Орденом "За службу Родине" II степени награжден начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны (2014-2019 годы) Олег Белоконев.

Начальник ракетных войск и артиллерии - начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Геннадий Козловский, начальник управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел полковник милиции Дмитрий Корзюк и первый заместитель начальника государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения "Республиканский отряд специального назначения"МЧС полковник внутренней службы Андрей Метельский удостоены ордена "За службу Родине" III степени.

Орденом Почета награждены председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, главный тренер национальной команды Беларуси по самбо государственного учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки" Вячеслав Кот, управляющий производственной бригадой в растениеводстве сельхозпредприятия "Гирки" Вороновского района Мария Козич.

Это же наградой отмечены заслуги председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, старшего электромеханика по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики и телемеханики Осиповичской дистанции сигнализации и связи Могилевского отделения Белорусской железной дороги Петра Панасюка и директора сельхозпредприятия "Олекшицы" Берестовицкого района Валерия Павлюкевича.

Орденом Франциска Скорины награждены директор издательского республиканского унитарного предприятия "Мастацкая літаратура" Александр Бадак, первый проректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Светлана Коптева и член Белорусского союза художников Валерий Шкарубо.

В соответствии с указом заслуги работников различных сфер также отмечены медалями и почетными званиями.

 
 
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  Государственных наград удостоены 96 представителей различных отраслей за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей,...
 
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