В Туркменистане развернули антиамериканскую пропаганду

CentralAsia (TM) , на этой недели такие встречи были проведены в городе Туркменабад, а также в Чарджевском и Дарганатинском этрапах 6 января сообщил корреспондент Радио Азатлык. Лекционные встречи проводятся специальными группами, состоящими из заместителей хякимов по культурным вопросам, сотрудников министерств национальной безопасности и внутренних дел, представителей прокуратуры. Как пишет, на этой недели такие встречи были проведены в городе Туркменабад, а также в Чарджевском и Дарганатинском этрапах 6 января сообщил корреспондент Радио Азатлык. Лекционные встречи проводятся специальными группами, состоящими из заместителей хякимов по культурным вопросам, сотрудников министерств национальной безопасности и внутренних дел, представителей прокуратуры.













Встречи проводятся в школах и этрапских и городских домах культуры. На них приглашаются бюджетные работники и старшеклассники, преимущественно учащиеся 11 классов.





Основной темой этих лекций является фильм «Призрачная Шестёрка» («6 Underground»), недавно выпущенный в прокат американской кинокомпанией Netflix.





По словам корреспондента Азатлыка, выступающие на этих встречах представители туркменских властей делают заявления, в которых называют Америку «врагом Туркменистана».





«Ораторы, выступающие на этих встречах, заявляют, что «Америка враг туркменского государства. США проводят большую работу, чтобы уничтожить нашу страну. Очевидно, они пытаются сделать всё, чтобы вызвать недовольство народа», приводит слова нескольких участников этих встреч корреспондент.









Один из собеседников корреспондент добавил, что «вероятно недавно вышедший фильм «Призрачная Шестёрка» серьёзно напугал туркменских чиновников».





По сведениям корреспондента, в то время как власти предпринимают все меры по запрету подпольного проката нового фильма по всей стране, количество желающих посмотреть его растёт.





«Работники налоговой службы сейчас закрыли все видео-прокаты в Туркменабаде. А когда откроют неизвестно», сообщил корреспондент Азатлыка.





В триллере, выпущенном 13 декабря американской компанией Netflix, есть детали, напоминающие современный Туркменистан. Сюжет картины, с бюджетом в 150 миллионов долларов, посвящен истории миллиардера из США, стремящегося принести демократию в вымышленную страну Тургистан и уничтожить ее жестокого диктатора.



