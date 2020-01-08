ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Туркменистане развернули антиамериканскую пропаганду

09.01.2020 21:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Лебапском велаяте Туркменистана местные власти проводят антизападную пропаганду, в частности против Соединённых Штатов, среди населения. Как выяснилось, поводом для этого стал нашумевший американский фильм «Призрачная Шестёрка», в котором события и персонажи напоминают Туркменистан.

Как пишет CentralAsia (TM), на этой недели такие встречи были проведены в городе Туркменабад, а также в Чарджевском и Дарганатинском этрапах 6 января сообщил корреспондент Радио Азатлык. Лекционные встречи проводятся специальными группами, состоящими из заместителей хякимов по культурным вопросам, сотрудников министерств национальной безопасности и внутренних дел, представителей прокуратуры.



Встречи проводятся в школах и этрапских и городских домах культуры. На них приглашаются бюджетные работники и старшеклассники, преимущественно учащиеся 11 классов.

Основной темой этих лекций является фильм «Призрачная Шестёрка» («6 Underground»), недавно выпущенный в прокат американской кинокомпанией Netflix.

По словам корреспондента Азатлыка, выступающие на этих встречах представители туркменских властей делают заявления, в которых называют Америку «врагом Туркменистана».

«Ораторы, выступающие на этих встречах, заявляют, что «Америка враг туркменского государства. США проводят большую работу, чтобы уничтожить нашу страну. Очевидно, они пытаются сделать всё, чтобы вызвать недовольство народа», приводит слова нескольких участников этих встреч корреспондент.


Один из собеседников корреспондент добавил, что «вероятно недавно вышедший фильм «Призрачная Шестёрка» серьёзно напугал туркменских чиновников».

По сведениям корреспондента, в то время как власти предпринимают все меры по запрету подпольного проката нового фильма по всей стране, количество желающих посмотреть его растёт.

«Работники налоговой службы сейчас закрыли все видео-прокаты в Туркменабаде. А когда откроют неизвестно», сообщил корреспондент Азатлыка.

В триллере, выпущенном 13 декабря американской компанией Netflix, есть детали, напоминающие современный Туркменистан. Сюжет картины, с бюджетом в 150 миллионов долларов, посвящен истории миллиардера из США, стремящегося принести демократию в вымышленную страну Тургистан и уничтожить ее жестокого диктатора.
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лебапском велаяте Туркменистана местные власти проводят антизападную пропаганду, в частности против Соединённых Штатов, среди населения. Как выяснилось,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Флагоносцами белорусской сборной на открытии Юношеской Олимпиады станут Дмитрий Карпович и Варвара Бандарина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика