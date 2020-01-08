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Флагоносцами белорусской сборной на открытии Юношеской Олимпиады станут Дмитрий Карпович и Варвара Бандарина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Церемония открытия третьих Юношеских зимних Олимпийских игр пройдет в швейцарской Лозанне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Среди участников значится и белорусская команда. Она состоит из 19 спортсменов, которые примут участие в пяти видах спорта. 9 января на командном собрании определились флагоносцы от нашей дружины.
Главная церемония открытия пройдет в Лозанне. Во время шоу состоится зажжение олимпийского дня, а также парад спортсменов. Белорусский флаг на арену вынесет хоккеист Дмитрий Карпович. В Санкт-Морице, где пройдут соревнования по бобслею, санному и конькобежному спорту, также состоится церемония открытия. Здесь нашим флагоносцем выступит конькобежка Варвара Бандарина.
Спортивный юношеский форум продлится до 22 января.
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Флагоносцами белорусской сборной на открытии Юношеской Олимпиады станут Дмитрий Карпович и Варвара Бандарина
Новости Беларуси. Церемония открытия третьих Юношеских зимних Олимпийских игр пройдет в швейцарской Лозанне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Среди участников...
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