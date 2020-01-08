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Сколько стоит «шенген» за пределами Беларуси?
Источник материала: Партизан
С июня вступит в силу соглашение об упрощении визового режима, предусматривающее снижение стоимости шенгенских виз для белорусов до € 35.
фото: Белсат
Belsat.eu
Сколько стран входит в Шенгенскую зону?
В Шенгенскую зону входят 26 стран, которые одобрили Шенгенское соглашение. Этот документ подписали в 1985 году в люксембургской деревне Шенген.
Шенген находится в юго-восточной части Люксембурга на левом берегу реки Мозель у горы святого Марка вблизи места, где встречаются границы Люксембурга, Германии и Франции.
Четыре страны-члены Шенгенской зоны не являются членами Евросоюза: Лихтенштейн, Швейцария, Исландия и Норвегия. А также три европейские карликовые государства: Сан-Марино, Монако и Ватикан также отказались от пограничного контроля и приняли политику свободного перемещения среди стран шенгенской зоны.
Источник: Официальный сайт Европейской коми
Кому не нужно делать шенгенскую визу?
Гражданам 60 стран мира не нужно делать шенгенские визы (
Страны, с которыми Евросоюз подписал соглашение об упрощенном визовом режиме
Первой страной СНГ, граждане которой получили возможность посещать ЕС без визы, стала Молдова. В 2017 году безвиз пришел в Украину.
Албания (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)
Армения (стоимость визы – € 35)
Азербайджан (€ 35)
Босния и Герцеговина (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)
Кабу-Верде (€ 35)
Грузия (€ 35)
Молдова (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)
Черногория (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)
Северная Македония (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)
Сербия (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)
Россия (€ 35)
Украина (безвизовый режим с 2017 года)
В июне к этому списку присоединится Беларусь (€ 35)
Кстати, граждане России – лидеры по количеству заявок на получение шенгенских виз. Де-факто каждый четвертый пакет документов на «шенген» в 2018 году был подан гражданином России.
Шенгенская виза – второй паспорт
Счастливый обладатель шенгенской визы может не заботиться о национальных визах в 19 стран мира (полный список). Помните об этом, если вам захочется поехать в Гибралтар, Румынию или в островную страну Сан-Томе и Принсипи. Также помните, что для каждой страны действуют свои правила. Больше информации вы найдете здесь.
Сколько стоит «шенген» в других странах мира
2 февраля начинает действовать новый Визовый кодекс Евросоюза. Он предусматривает повышение стоимости шенгенских виз для почти сотни стран мира, граждане которых будут платить за «шенген» € 80. Непродолжительное время среди этих стран будет и Беларусь. С июня 2020 года шенгенская визы для белорусов подешевеют до € 35.
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С июня вступит в силу соглашение об упрощении визового режима, предусматривающее снижение стоимости шенгенских виз для белорусов до € 35.
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